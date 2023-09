Marina Fiordaliso, conosciuta più semplicemente come Fiordaliso, è una delle concorrenti del Grande Fratello 2023. È stata la prima a entrare durante la seconda puntata andata in onda venerdì 15 settembre insieme ad altri sei protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Appassionata di musica fin da bambina, Fiordaliso ha iniziato a studiare canto e pianoforte per poi iscriversi al Conservatorio. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto negli anni Settanta, entrando a far parte dell’orchestra Bagutti, con cui ha inciso molti album di successo.

Il suo successo più grande è sicuramente Non voglio mica la luna, brano presentato al Festival di Sanremo 1984. Non solo musica, Fiordaliso ha avuto diverse esperienze in televisione. Nel 2003 ha partecipato al reality show Music Farm e nel 2016 è stata tra i concorrenti de l’Isola dei famosi, nelle reti Mediaset. Poi è passata in Rai. Fiordaliso ha condotto il programma Piazza Grande, al fianco di Giancarlo Magalli, e nel 2013 è stata nel cast di Tale e Quale Show.

Chi è Fiordaliso, vita privata: anni, altezza, peso, marito e figli, mamma a 15 anni

Nel nel 2017 ha partecipato, in coppia con la mamma Carla (morta nel 2020 a causa del Covid 19), a Bake Off Italia – Celebrity Edition e nel 2023 è entrata nella casa del Grande Fratello. Fiordaliso è diventata mamma prestissimo. Aveva solo 15 anni quando ha messo al mondo il suo primo figlio, Sebastiano Bianchi nato dal matrimonio con il primo marito a Milano il 10 febbraio 1972. Il brano “Il mio angelo”, scritto per Fiordaliso da Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso, è dedicato al figlio primogenito. Nel 2011 Sebastiano è diventato padre di una bambina, Rebecca Luna quindi Fiordaliso è anche nonna.

“Io non ho avuto un’adolescenza, sono diventata subito mamma. Scopro di essere incinta a 15 anni… Mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri. Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta. Mi ricordo che c’erano tre case. Eravamo dieci ragazze e c’era un’assistente sociale che ci controllava”, ha raccontato Fiordaliso durante un’ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin. Il matrimonio con il primo marito è finito e la cantante si è sposata in seconde nozze e ha un altro figlio.

Il 3 gennaio 1989 è nato Paolo Alberto Tonoli, detto “Paolino”, nato dal matrimonio con Paolo Tonoli. Per Fiordaliso è stato un momento molto duro perché durante la gravidanza ha rischiato di perdere il bambino: “Al quinto mese di gravidanza rischiavo di perdere mio figlio Paolino, mi dissero che dovevano togliere utero e bambino. Io ho rischiato, ho voluto tenerlo e ce l’ho fatta”, ha raccontato la cantante a Verissimo. L’artista si è separata anche dal secondo marito e ha cresciuto Sebastiano e Paolino con l’aiuto della sua famiglia. Fiordaliso è nata a Piacenza il 19 febbraio 1956. È alta un metro e sessantacinque centimetri, peso non disponibile.