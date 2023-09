Si chiama Paolo Masella, ha 25 anni e lavora come macellaio a Roma. Il giovane è stato il primo concorrente a varcare la famosa porta rossa del del Grande Fratello 2023, al via l’11 settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini e l’opinionista Cesara Buonamici, storico volto del Tg5. Il giovane è entrato nella casa per dare un futuro alla madre, alla quale è molto legato. I suoi genitori sono divorziati e lui è stato cresciuto dalla donna, che nel corso della sua vita ha fatto di tutto pur di non fargli mancare niente.

“Sono una persona all’antica, mi piace viaggiare anche da solo. Sono cresciuto con mia madre, i miei genitori hanno divorziato”, ha detto Paolo Masella ad Alfonso Signorini. “Partecipo al Grande Fratello con l’obiettivo di non far più lavorare mia madre. Se anche non vincessi ma riuscissi nel mio intento, sarebbe comunque un successo”.

Come detto, Paolo Masella è un macellaio. Ogni mattina si alza alle 5 del mattino e lavora sei giorni a settimana. Durante la presentazione del Grande Fratello 2023 ha detto che nel suo lavoro, che potrebbe essere noioso e faticoso per i più, mette tanta passione e amore. Il suo luogo di lavoro, inoltre, è anche un luogo in cui riesce a conquistare molte donne.

Durante uno dei primi daytime del Grande Fratello 2023 una conversazione tra Paolo Masella e altri inquilini della casa ha scatenato una bufera. Il giovane si trovava sul divano a parlare di città italiane ricche di storia e cultura e ha affermato che per lui Napoli non rientra neppure tra le prime cinque città più ricche di cultura. “Per i miei gusti Napoli non rientra neppure tra le prime 5 perché c’ha poca cultura. Storia culturale, nel senso di artistica. Nel senso che ti direi Roma e, dopo Roma, Firenze e Venezia”, ha detto Paolo Masella. Sui social molti utenti si sono infuriati e scatenati contro il concorrente del GF.

Paolo Masella è nato a Roma il 15 dicembre 1997 è appassionato di viaggi e recentemente è stato da solo in Perù. Il giovane ha confermato di essere single e di volere una donna come sua made, è appassionato di tatuaggi e nella casa ha confessato di avere un “23” sul lato B: “Sì e lì ho il numero 23. Perché a Roma significa bucio de… Colpo di fortuna”.. La sua altezza e il suo peso non sono conosciuti. In un’epoca in cui è tutto social, il 25enne è una mosca bianca perché non ha nessun profilo Instagram, Twitter o TikTok.