Chi è la nobile Cesara Buonamici: età, altezza, peso, marito, figli, occhio, malattia

Giornalista italiana e volto storico del telegiornale di Canale 5, Cesara Buonamici è stata tra i fondatori del Tg5, all’epoca diretto da Enrico Mentana, insieme a Cristina Parodi, Clemente Mimum, e Lamberto Sposini. Ha esordito nelle tv locali toscane e dopo l’acquisto di Tele Libera Firenze, l’emittente per cui lavorava, da Retequattro ha iniziato la sua carriera nelle televisioni di Silvio Berlusconi.

A Tele Libera Firenze Cesara Buonamici ha condotto il telegiornale, alcuni programmi a quiz e anche il talk show Quattro chiacchiere con Cesara. Ha scritto articoli per il quotidiano di Firenze La Città. Durante gli anni Ottanta ha partecipato alle trasmissioni Buongiorno Italia, Parlamento in, Dentro la notizia e Canale 5 News. Oltre al Tg5, Cesara Buonamici, insieme al collega Emilio Fede, ha realizzato il notiziario di Italia 1 Studio Aperto.

Chi è Cesara Buonamici: età, altezza, peso, marito, figli, occhio, malattia, vita privata

Nel 2018 Cesara Buonamici è diventata direttrice del Tg5. Ha vinto il Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo ma qualche anno prima, precisamente nel 2006, è stata sospesa, per sei mesi, dall’ordine dei giornalisti del Lazio perché in una intercettazione raccomandava l’imprenditore Ugo Bonazza al ministro dell’ambiente Matteoli per lo sblocco di una pratica ai Monopoli.

Televisione anche come attrice. Cesara Buonamici ha avuto anche qualche parte in diversi film e fiction. Ha recitato nella serie tv R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, Box Office 3D, nel quale interpreta se stessa e Matrimonio a Parigi. Nel 2023 è l’opinionista del Grande Fratello. Nel 2006 la giornalista è dovuta intervenire per tranquillizzare il pubblico del TG5, preoccupato dopo aver visto il suo volto e occhio bloccato. Cesara Buonamici ha sofferto di una nevralgia del nervo trigemino e a causa di questo problema di salute e alle cure a cui si è sottoposta ha una ridotta mobilità a un occhio.

“Ho avuto una nevralgia del trigemino e il mio dottore mi ha prescritto un anestetico, questo mi ha bloccato la faccia temporaneamente. State tranquilli, non è nulla di grave”, aveva spiegato Cesara Buonamici tranquillizzando il suo pubblico. Per quanto riguarda la vita privata, la giornalista è sposata con il medico di origine ebraiche Joshua Kalman. La coppia non ha figli. Cesara Buonamici è nata a Fiesole, in Toscana, il 2 gennaio 1957. Suo padre, Cesare Buonamici è un nobile fiorentino che possiede molti terreni coltivati ad ulivi e produce olio. Ha un fratello di nome Cesare. È alta 175 centimetri e pesa 72 chili.