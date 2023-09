Vittorio Menozzi del Grande Fratello 2023: età, altezza, peso, fidanzata, lavoro

Vittorio Menozzi è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023. Un’edizione che dopo anni vede il ritorno dei concorrenti nip, ovvero non famosi. Il nome del giovane è stato annunciato dal conduttore Alfonso Signorini insieme ad altre due protagoniste non famose dell’edizione del programma iniziato l’11 settembre 2023. Le altre due concorrenti nip sono Letizia Petris e Giselda Torresan.

Un’edizione nuova che proverà a dare una nuova visione dei concorrenti rispetto alle edizioni passate e che prevede anche nuove regole all’interno della casa più spiata d’Italia. Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cambiare rotta e di porre fine al trash cercando anche di inserire in casa persone non note al mondo dello spettacolo per raccontare delle nuove storie al pubblico Mediaset.

Chi è Vittorio Menozzi, vita privata: età, altezza, peso, fidanzata, che lavoro fa, Grande Fratello 2023

Era stato proprio il conduttore Alfonso Signorini a rivelare il ritorno dei nip al Grande Fratello. “La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i nip saranno veramente nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social”, aveva spiegato il giornalista, direttore di Chi Magazine e conduttore in una intervista rilasciata prima dell’estate a Radio Cusano.

Tra i concorrenti nip c’è Vittorio Menozzi. “Partecipo al Grande Fratello perché sono un tipo curioso“, ha dichiarato Vittorio in un’intervista. “Mi piace l’idea di confrontarmi e creare nuovi legami e amicizie con persone diverse da me. Amo ascoltare e confrontarmi con le persone. Cosa mi mancherà di più? La mia chitarra”, ha detto il giovane nella clip di presentazione del Grande Fratello 2023. Il suo profilo Instagram con oltre 7mila follower, numero ovviamente destinato a salire, e tra i suoi fan c’è anche Giorgia Soleri, ex fidanzata di Damiano dei Maneskin. Il giovane ha anche un profilo TikTok con quasi 12 mila follower.

Vittorio Menozzi è nato a Parma il 25 aprile del 2002. È laureato in Ingegneria Gestionale e Gestione Industriale ed è un modello affermato e un volto di punta della Milano Fashion Week. Ha sfilato per grandi marchi come Dolce&Gabbana e Missoni. È alto 186 centimetri per un peso di circa una settantina di chili.

“Amo fare il modello perché si viaggia tantissimo, adesso sono a Bologna, domani a Prato, dopo domani sarò a Monza. Questo è un tipo di lavoro che puoi fare anche mentre stai studiando e questo è perfetto, io stesso sto studiando ingegneria. Questo lavoro non ha orari fissi e ti dà l’opportunità di portare avanti la tua carriera universitaria”, ha spiegato il concorrente del Grande Fratello 2023 parlando del suo lavoro da modello.