L’11 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2023. Quindici concorrenti hanno varcato la porta rossa, tra loro anche personaggi del mondo dello spettacolo come gli attori Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e l’ex campione olimpionico Alex Schwazer. Il format di quest’anno prevede un cambiamento rispetto alle passate edizioni caratterizzate dalla presenza dei soli vip, con il ritorno in casa dei nip, ovvero le persone comuni. Tra questi c’è Marco Fortunati.

Marco Fortunati è entrato in casa durante la prima puntata del Grande Fratello 2023 insieme a Paolo Masella, Giselda Torresan, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Alex Schwazer, Angelica Baraldi, Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi, Beatrice Luzi, Letizia Petris, Samira Lui, Lorenzo Remotti e Anita Olivieri.

Marco Fortunati del Grande Fratello 2023: anni, altezza, peso, fidanzata, lavoro, vita privata

Marco Fortunati ha fatto il suo ingresso nella casa, ma nella parte chiamata tugurio, insieme alle attrici Grecia Colmenares e Beatrice Luzi e Cesara Buonamici, unica opinionista di questa edizione del programma, ha involontariamente svelato la presenza di quest’area nascosta al resto degli inquilini. Entrare in un reality show come il Grande Fratello è stata una grande sfida per il concorrente, che fin da subito si è mostrato pronto a dare battaglia per vincere: “Sono estremamente competitivo, sono pronto a lottare”, ha dichiarato poco dopo l’ingresso nella casa.

Marco Fortunati è un grande appassionato di sport. Come raccontato nella casa del Grande Fratello 2023 è un insegnante di sci e di kitesurf, sport che ancora pratica come si può vedere dalle foto e dai video pubblicati sul suo profilo Instagram. Il concorrente nip del GF ha raccontato di essere fidanzato con Francesca, anche se ha ammesso di avere un debole per le belle donne e di aver avuto delle scappatelle.

“Francesca lo sa che io ho un debole per le donne e qualche sbandata l’ho presa, qualcuna anche sgamata”, ha raccontato alla telecamera del Grande Fratello. Nella vita Marco Fortunati è un tassista ma è anche istruttore di sci e di kitesurf. “So che il taxi non c’entra molto – ha ammesso nel filmato di presentazione del GF – ma almeno sto seduto durante l’anno”. Marco Fortunati è nato a Bologna il 18 novembre 1991. Il suo peso e la sua altezza non sono conosciuti.