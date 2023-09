Chi è Rebecca Staffelli: età, altezza, peso, padre, fidanzato famoso, lavoro

Se papà Valerio è ormai una presenza fissa nelle case degli italiani, tra poco Rebecca Staffelli non sarà da meno. La giovane, infatti, è la voce del popolo del Grande Fratello 2023. È cresciuta con la passione per la moda e ha aperto un canale youtube, chiamato Made in Becky, dove condivide consigli sugli outfit e le sue giornate di shopping. È una influencer ied è figlia di Valerio Staffelli, noto inviato di Striscia la notizia, e della showgirl Matilde Zarcone.

La figlia di Valerio Staffelli è speaker radiofonica per Radio 105 e grazie al questo lavoro è una degli ospiti fissi di Amici di Maria De Filippi in qualità di rappresentante delle Radio Mediaset. Nel 2022 è stata presentatrice, insieme a Mariasole Pollio, del Summer Festival. In passato ha lavorato in televisione come ospite e conduttrice.

Chi è Rebecca Staffelli: anni, altezza, peso, padre, fidanzato famoso, lavoro

Da giovanissima ha partecipato a Colpo di Tacchi, un programma in onda su La5 in occasione dei Mondiali di Calcio del 2018. È stata nel cast del reality show Gym me 5 e come attrice ha vestito i panni di suor Clementina nel film Din Don – Il ritorno, una piccola parte che le permette di lavorare con grandi attori come Ivano Marescotti. Nel gennaio 2022 è diventata conduttrice di 105 Night Express un programma storico di Radio 105 che va in onda tutte le sere dalle 21 alle 23.

Nell’estate del 2023 ha partecipato al Giffoni Music Concept ed è entrata nello staff del Grande Fratello per vestire i panni della ‘voce del popolo’, ovvero di chi si occupa di riportare in diretta gli umori del popolo social. Rebecca Staffelli ha preso il posto di Giulia Salemi. La figlia di Valerio Staffelli e della showgirl Matilde Zarcone è fidanzata dal 2018 con un volto noto della trasmissione Mediaset Uomini e Donne.

Rebecca Staffelli è fidanzata con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne e grande amico di Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4. I due hanno quattordici anni di differenza, ma questo non sembra aver avuto nessuna ripercussione sul loro rapporto. Nel gennaio del 2020 Alessandro, produttore discografico e deejay, ha chiesto a Rebecca di sposarlo e lei ha risposto sì. Rebecca Staffelli è nata a Roma il 21 maggio 1998. È alta circa un metro e settanta centimetri per circa una sessantina di chili.