Heidi Baci è una delle protagoniste del Grande Fratello 2023. La giovane ha fatto il suo ingresso nella casa insieme agli ultimi sei concorrenti che sono andati ad aggiungersi si quindici entrati durante il primo appuntamento con il reality show di Canale 5. Quest’anno grandi novità per uno degli storici programmi del Biscione. Dopo anni di ospiti vip, quest’anno Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini hanno deciso di riportare in televisione i nip.

Nella casa persone comuni che hanno una storia da raccontare. Al bando il trash, almeno questo è l’intento di Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di mettere ferree regole ed evitare di sfociare nella volgarità come accaduto durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip 7, edizione particolarmente criticata dal pubblico a casa ma anche da molti concorrenti.

>>>> “Sono di nuovo fidanzato, mi sposo”. Alfonso Signorini, chi è il suo famoso compagno: “Ecco chi è lui”

La super opinionista del Grande Fratello 2023 >>>> Chi è la nobile Cesara Buonamici: età, altezza, peso, marito, figli, malattia

La nuova opinionista social del Grande Fratello 2023 >>>> Chi è Rebecca Staffelli: età, altezza, peso, padre, fidanzato famoso, lavoro

Ecco tutti i concorrenti del Grande Fratello 2023, tutto su ognuno di loro.

I concorrenti vip: Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Samira Lui, Alex Schwazer, Massimiliano Varrese, Fiordaliso, Ciro Petrone.

I concorrenti nip: Paolo Masella, Giselda Torresan, Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi, Angelica Baraldi, Vittorio Menozzi, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Anita Olivieri, Marco Fortunati, Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Heidi Baci, Valentina Modini.





Chi è Heidi Baci del Grande Fratello 2023: anni, altezza, peso, fidanzato, origini

Heidi Baci è una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello e ha fatto il suo ingresso dopo la vip Fiordaliso e gli altri nip: Arnold Cardaropoli, Ciro Petrone, Claudio Roma e Valentina Modini. La giovane lavora nel campo della nautica e presentandosi ha denunciato quanto sia difficile essere donna nel mondo dell’imprenditoria. “Tanto lavoro, ma trovo sempre il tempo per gli amici e per la mia famiglia”, ha detto prima di varcare la porta della casa più spiata d’Italia.

Heidi baci è di origini albanesi e vive a Pescara. “I miei sono arrivati da soli e si sono fatti da solo. Mio padre è un imprenditore edile, ma il percorso è stato lungo e sicuramente tortuoso. Il sangue freddo e l’ambizione le ho prese tutte da mio papà” ha dettola concorrente del Grande Fratello 2023. “Dentro la casa – ha concluso sarà una sfida interessante perché a me piace buttarmi e rischiare, ma sempre con il sorriso perché chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo. Grande Fratello preparati perché sto arrivando”.

“L’amore – ha detto ancora sorridendo – va male: sono single”, ha confessato la concorrente nel video di presentazione del Grande Fratello. Heidi Baci è nata il 19 agosto 1997 a Vasto, Chieti, in Abruzzo. Prima di entrare a far parte dei concorrenti della Casa del Grande Fratello 2023, Heidi Baci ha realizzato qualche piccola parte in alcuni progetti, tra cui Uno di noi, la pellicola che racconta della vita di Silvio Berlusconi.