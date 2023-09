Claudio Roma è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023. Il giovane è entrato nella casa più spiata d’Italia nella puntata del 15 settembre con alle spalle una storia che nel corso del reality show condotto da Alfonso Signorini avrà modo di raccontare. Fin dalle prime ore nella casa, il concorrente ha parlato della sua adolescenza e degli errori fatti a causa delle cattive conoscenze. Claudio Roma fa parte dei concorrenti dei nip, tornati quest’anno dopo anni di assenza nel reality show di Canale 5.

“Sono Claudio, ho 34 anni. Abito in riviera romagnola, mi sono laureato in veterinaria, ma nella vita ho sempre fatto tutt’altro. Sono un piccolo imprenditore nel campo del wellness. Nella mia vita c’è stato un evento traumatico. Avevo 16-17 anni, a quell’età qualche strada sbagliata è facile prenderla, l’ho presa”, ha raccontato Claudio Roma alle telecamere del Grande Fratello.

“È stato il momento più basso della mia vita, quando vai a deludere la tua famiglia che ti dà tutto a quel punto o vai allo sbaraglio o trovi la forza per diventare qualcun altro perché era l’ultima che si meritavano da me. Ho pagato caro, ma mi è servito, perché ho fatto servizi sociali e volontariato, mi ha cambiato tanto”, ha detto ancora Claudio Roma durante la clip di presentazione. Alfonso Signorini ha voluto svelare qualcosa in più sul concorrente del Grande Fratello.

Il conduttore del reality show ha spiegato infatti che Claudio Roma è stato bullizzato a scuola e ha iniziato a frequentare una brutta compagnia che lo ha portato a diventare uno spacciatore. Ancora minorenne, il concorrente del GF è stato colto in flagranza di reato e per questo motivo è finito qualche giorno in carcere, poi affidato ai servizi sociali. Oggi Claudio Roma è un imprenditore di successo e gestisce il suo centro “20’ training lab”, dimostrando che è possibile riscattarsi e cambiare vita.

Claudio Roma è nato a Codigoro, in provincia di Ferrara, e vive a Savio di Ravenna (RA). È laureato in Veterinaria, settore ittico, ma nella vita ha sempre fatto tutt’altro e oggi è un piccolo imprenditore nel campo del benessere e del wellness. È alto un metro e ottanta circa e pesa circa settanta chili. È grande amico di Carlo Mancini, ex corteggiatore di Uomini e Donne e scelta di Nicole Santinelli.