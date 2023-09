Alfonso Signorini è tornato alla conduzione del Grande Fratello. La quinda edizione, la prima che mescola concorrenti “vip” e “nip”, con accanto, nella veste di unica opinionista, la conduttrice del Tg5 Cesara Buonamici. Una edizione nuova per volontà dell’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, stanco del trash delle ultime edizioni a tal punto da pretendere un netto cambio di rotta già dalla fine del Grande Fratello Vip 7.

A Verissimo Alfonso Signorini ha raccontato le novità del Grande Fratello e ha anche chiesto scusa per la volgarità andata in onda nella passata edizione del reality. “C’era un gran bisogno di normalità. Punto di forza del programma sono le persone comuni, che ritornano alla grande. In Italia c’è ancora chi si sveglia alle 6 per andare al lavoro e non vive la sua vita dietro a uno smartphone. Mi hanno risposto che per i social non hanno tempo e io sono stato felice“, ha detto a Silvia Toffanin.

Alfonso Signorini, chi è il fidanzato Paolo Galimberti

A Silvia Toffanin Alfonso Signorini ha confermato di essere tornato insieme al suo storico compagno, Paolo Galimberti, con il quale aveva rotto lo scorso settembre. “C’è stato un ritorno importante nella mia vita. I paparazzi mi hanno beccato a Cortina con Paolo, il mio storico compagno. Abbiamo avuto un periodo di crisi, ma adesso siamo ritornati felicemente insieme. Devo dire che sono molto felice e chi lo sa, magari…vedremo cosa potrà succedere”.

Ma sul matrimonio non si è voluto sbilanciare troppo: Un matrimonio? Non dico nulla. Diciamo che sono 20 anni di storia. Se ci sposeremo voi due sarete invitate“, ha detto il conduttore del Grande Fratello. Ma chi è Paolo Galimberti? È un politico e imprenditore classe 1968 di Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Vicepresidente e tesoriere di Forza Italia in Lombardia è stato in carica dal 2013 al 2018 a fronte della XVII legislatura. Inoltre è stato presente dei giovani di Confocmmercio e socio della famiglia di Euronics.

Alle elezioni politiche del 2018 è stato candidato da Forza Italia alla Camera nel collegio plurinominale Lombardia 4 – 02 in seconda posizione, ma non è eletto. Lo scorso anno Alfonso Signorini aveva annunciato l’addio dal compagno: “Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene“. Pochi giorni fa la notizia del ritorno di fiamma a Verissimo.