Partito il Grande Fratello 2023 e per Alfonso Signorini è tempo dei primi commenti. Signorini che ieri si è presentato in grande stile. Prima dell’inizio ufficiale si è lasciato andare ad un lungo commento. “Quest’anno è un’emozione vera per tante ragioni. Avevo appena finito di dire alla mia nuova opinionista, che è molto emozionata, ‘Stai tranquilla, ci sono io che ho esperienza’ ma ho più paura di lei. Un Grande Fratello nuovo. Un Grande Fratello di cui si è parlato tanto, anche troppo. Si è scritto tutto e il contrario di tutto”. Spazio alle storie, come già ampiamente annunciato.

“È un Grande Fratello nuovo perché metterà per la prima volta a confronto due mondi: quello di chi ha fatto della fama il suo stile di vita, affermandosi nel mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, a mondi completamente diversi di chi lavora quotidianamente e la televisione la guarda attraverso il telecomando. Due mondi che sono apparentemente inconciliabili”.





Ascolti Grande Fratello 2023, Signorini fa meglio di un anno fa

“Sarà un esperimento anche per noi che facciamo il programma vedere quante nuove dinamiche potranno instaurarsi tra queste due realtà solo apparentemente inconciliabili. Nel Grande Fratello quest’anno abbiamo voluto persone. Non personaggi o web star ma persone che avessero delle storie da raccontare, un vissuto che potesse emozionarci con la loro normalità da condividere insieme a noi”.

“Cercheremo di accoglierle come abbiamo sempre fatto, senza alcun pregiudizio, con una grande apertura mentale ma sempre ispirati al rispetto. Il rispetto deve esserci sempre. Tra loro e tra noi”. Secondo la linea che aveva indicato Pier Silvio Berlusconi al quale i numeri della prima puntata hanno dato ragione.

Nella prima serata di ieri, lunedì 11 settembre 2022, il Grande Fratello andato in onda con la sua prima puntata che si è dovuta scontrare con la fiction (in replica) “Il giovane Montalbano”, trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Se ha perso di uno soffio ha fatto comunque meglio dello scorso anno. Prima puntata GF Vip 7: 2.636.000 spettatori (share 21,73%). Prima puntata Grande Fratello 2023: 2.994.000 spettatori con il 23.01%.