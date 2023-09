Ottima partenza per la nuova edizione del ‘Grande Fratello‘ su Canale5, che ottiene in media, dalle 21.29 all’1.08, un ascolto di 2.994.000 spettatori con il 23.01% di share. Su Rai1, ‘Il Giovane Montalbano’ (con un durata molto inferiore, dalle 21.36 alle 23.32) registra 3.154.000 spettatori e il 18.36% di share.

Ma nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi (dalle 21.37 alle 23.31) è il reality di Canale5 ad avere la meglio con una media di 3.666.000 spettatori e il 21.37% di share contro 3.145.000 e il 18.33% di share della fiction di Rai1. Al terzo posto, ‘Lucy’ su Italia1, con 1.250.000 spettatori e il 6.83% di share. Lunedì 11 settembre è andata in onda la prima puntata del reality show condotta da Alfonso Signorini, nuovamente al timone di uno dei programmi di punta di Mediaset.

Il primo concorrente a essere stato presentato è Paolo Masella, un giovane romano che di mesteiere fa il macellaio. Poi è stato il momento di Giselda Torresan, veneta che lavora in una fabbrica; e ancora l’attrice Grecia Colmenares, il campione olimpico Alex Schwazer, l’attrice Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi, la chef Rosy Chin, l’attore Massimiliano Varrese, il nip Giuseppe Garibaldi, Angelica Baraldi, Marco Fortunati, Samira Lui, professoressa de “L’Eredità” e concorrente a “Tale e Quale show” nel 2022; Lorenzo Remotti e Anita Olivieri.

Tanti i cambiamenti nella nuova edizione del Grande Fratello, tra questi anche la durata della diretta in onda su Mediaset Extra. La diretta infatti si fermerà alle 3 di notte per riprendere alle ore 9 del giorno stesso. Ad annunciarlo è stato il conduttore Alfonso Signorini al termine della prima puntata in onda l’11 settembre su Canale 5.

“Per adesso sono questi gli orari”, ha spiegato Alfonso Signorini: “Vi voglio informare che per ragioni produttive la diretta proseguirà fino alle 3 di questa notte per poi riprendere il mattino successivo alle 9. Almeno per adesso sono questi gli orari, poi vedremo più avanti”.