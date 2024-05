“Mi viene da piangere”. Affari tuoi, Marco crolla davanti ad Amadeus. Momenti di grande sofferenza e tensione nella puntata del 14 maggio 2024. Il padrone di casa annuncia che a giocare è Marco, dal Veneto. Originario di Noventa Padovana, è stato ribattezzato Nicolas dagli altri colleghi di gioco. Il motivo? Per molti somiglia clamorosamente a Nicolas Cage.

Accompagnato dalla moglie Francesca, i due hanno dato vita ad una partita molto intensa e piena di colpi di scena. I due sono stati fortunati, eliminando sin dal principio tantissimi pacchi azzurri e rimanendo di fatto con alcuni pacchi rossi molto promettenti. Poi il primo colpo di scena quando Marco cambia il pacco numero 18 per il 16. A questo punto interviene la moglie e racconta una vicenda choc sulla loro famiglia: “Il numero 16 è il numero di nostro figlio”.





“Mi viene da piangere”. Affari tuoi, Marco crolla

E ancora: “Quando è nato non è stato bene, ci sono stati problemi importanti, è un miracolo che sia qui. Era il bimbo della culla numero 16 in terapia intensiva e io venivo sempre chiamata ‘la mamma del bimbo numero 16’. Da quella culla è uscito, oggi sta benissimo, però questo è il numero della sua rinascita”. A questo punto Amadeus, dopo qualche lacrime dei concorrenti, continua col gioco e dice a Marco: “Di solito uno fa il ragionamento… forse (il Dottore, ndr) mi aiuta, forse no. La tua invece è stata una delle decisioni più veloci in assoluto”.

Il ragazzo continua la partita e ad un certo punto si ritrova con: due pacchi azzurri da 75 e 500 euro e tre pacchi rossi da 50.000, 100.000 e 200.000 euro. Il dottore allora offre una cifra clamorosa: 47mila euro. Marco allora afferma: “In questo momento mi sento di fare uscire la mia parte razionale e responsabile”. Così, poco dopo prende la sua decisione e dice: “Ho già preso una decisione, sono molto emotivo. Accetto l’offerta”.

In lacrime in concorrente si sente dire quindi da Amadeus: “Partita perfetta, vorrei fare un cambio di posizione. Tua moglie ha sempre avuto la scintilla nel portarti in una direzione che si è rivelata buona. Francesca, tu avresti continuato?”. E la donna rivela che invece si trova d’accordo col marito, alla fine. Una grande serata per loro. Ma cosa c’era nel loro pacco? Beh… 100mila euro!

