Affari Tuoi, scoppia il caso su Stefano De Martino. Come tutti sanno la Rai si appresta a perdere anche Amadeus dopo aver dovuto dire addio a Fabio Fazio. Due pezzi da 90 entrambi in forze al canale Nove che dunque si candida come serio competitor della rete pubblica. A Viale Mazzini devono così correre ai ripari per sostituire i partenti, specialmente Amadeus.

E sembrava che Stefano De Martino, oggi al timone di “Stasera tutto è possibile” su Rai2, fosse in pole position per diventare il successore di Amadeus nell’access prime time di Rai1. TvBlog ha fatto sapere che c’è una ”trattativa in corso per la definizione del contratto di esclusiva con la tv pubblica”. Tuttavia proprio nelle ultime ore sono arrivate indiscrezioni tutt’altro che rassicuranti per il bel conduttore di Torre Annunziata.

I guai di viale Mazzini e il caso Stefano De Martino

Come se non bastasse aver perso Amadeus la Rai sembra destinata a perdere anche il format “I Soliti Ignoti“. Dagospia ha sottolineato infatti: “La Rai ha lasciato scadere l’opzione di rinnovo del seguitissimo quiz i “Soliti ignoti”, il programma condotto da Amadeus, cioè dal presentatore che a sua volta sta clamorosamente lasciando la Rai per approdare al Nove. Notizia del Foglio. E ora la domanda è: assieme ad Amadeus, Nove prenderà pure il programma com’era già successo con Fabio Fazio che aveva traslocato con il marchio di “Che tempo che fa”?”.

Staremo a vedere cosa succederà, intanto si addensano nubi su Stefano De Martino. Pare che la Banijay, produttore di vari programmi come “L’Eredità“, “L’Isola dei Famosi” e “Conto alla Rovescia” oltre che “I Soliti Ignoti“, non voglia l’ex ballerino di Amici. Il suo agente Beppe Caschetto, secondo il portale di D’Agostino si sarebbe “scapicollato al settimo piano di Viale Mazzini, preoccupatissimo: dovete chiudere con Stefano!”.

Ma sembra proprio la Banijay non sia affatto convinta di affidare “I Soliti Ignoti” a Stefano De Martino. Il motivo? Semplice: il conduttore di STEP non ha mai condotto fino ad ora un game show. E dunque chi al posto di Amadeus? Sono in fortissimo rialzo le quotazioni di Marco Liorni che per esperienza e professionalità sembra essere l’uomo giusto al posto giusto. Sarà davvero così?

