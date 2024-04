Stefano De Martino, arriva l’indiscrezione clamorosa. Da un po’ di tempo l’ex ballerino di Amici ha disteso le ali e si è imposto come conduttore capace di far ridere e non solo. Stefano ha saputo conquistare tutti e pazienza se il suo nome rimbalza sempre da un gossip all’altro. Dopo la separazione da Belen Rodriguez si è parlato di una nuova possibile fidanzata.

Si tratterebbe di Luciana Montò, stylist napoletana che Stefano De Martino conosce da tantissimi anni (come semplice amica). I due sono stati paparazzati e per molti starebbero insieme, anche se ovviamente non sono arrivate conferme da parte dei diretti interessati. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riferito che i due si sono conosciuti sei anni fa grazie probabilmente alla comune amica Gilda Ambrosio. Ora, però, su Stefano arriva una notizia bomba.

Stefano De Martino nella “coppia d’oro”: cosa succederà presto

Gli addii di Fabio Fazio e Amadeus rischiano di pesare parecchio alla Rai. C’è chi parla di esodo, chi è convinto che la televisione pubblica stia perdendo troppi conduttori navigati. Il canale Nove appare come sempre più come un ulteriore competitor. E i dirigenti di viale Mazzini devono correre ai ripari.

L’ultimo numero del settimanale DiPiùTv parla di quello che è trapelato dalla stanza dei bottoni della Rai. Ebbene sembra proprio che Stefano De Martino sia destinato a diventare uno degli uomini di punta: “Dopo l’uscita di scena di Amadeus, nella prossima stagione tv in Rai cambieranno tante cose e sono soprattutto due i nomi sui quali l’azienda punta, ossia Stefano De Martino e Antonella Clerici“.

Leggiamo ancora: “Antonella e Stefano sono destinati a diventare la nuova coppia d’oro della televisione di Stato”. Insomma ci aspettiamo di vedere sempre più spazio per i due. E forse non li vedremo alla conduzione del Festival di Sanremo, come si vociferava qualche tempo fa. Ma sicuramente “saranno soprattutto Stefano e Antonella, insieme a Carlo Conti, a raccogliere l’eredità di Amadeus, e questo li porterà ad avere ancora più spazio in tv e a diventare sempre più importanti”.

