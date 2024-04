Stefano De Martino è uno dei nomi più gettonati alla Rai, alla luce del terremoto creato dall’addio di Amadeus. Ed è davvero sorprendente ciò che si è saputo in queste ultime ore, infatti è stato il sito Dagospia nella giornata di venerdì 19 aprile a fare chiarezza sul conduttore di Stasera tutto è possibile. A differenza di quanto scoperto finora, le ultime news sarebbero pazzesche.

Dunque, Stefano De Martino è diventato ormai un punto di riferimento per la Rai ma qualcosa potrebbe cambiare a causa dell’intervento di qualcun altro che potrebbe frenare la televisione pubblica italiana. Il presentatore sarà già stato allertato, anche se non siamo in presenza di comunicazioni ufficiali, ma il campanello di allarme è appena scattato.

Stefano De Martino e la Rai, l’ultima notizia non è positiva

Il portale Dagospia è stato molto chiaro su Stefano De Martino. La Rai ha subito pensato a lui per sostituire Amadeus in uno dei programmi più importanti della tv di Stato. Ma qualcosa sarebbe cambiato, infatti ci sarebbero già i primi dubbi e malumori e quindi non c’è più certezza assoluta che sia selezionato lui. Vediamo chi non sarebbe convinto al 100%.

Banijay, casa di produzione di Affari Tuoi, starebbe avendo dei dubbi sulla futura conduzione di Stefano De Martino. Dagospia ha scritto: “L’ipotesi De Martino ai pacchi non entusiasma però la società di produzione Banijay. Vorrebbero puntare su nomi più esperti e familiari”. Anche se poi l’ultima indiscrezione, che tira in ballo pure l’agente del conduttore, non farebbe preoccupare particolarmente.

Questa la chiosa: “Nel caso ci penserà il manager Caschetto a una maggiore pulizia per l’immagine. Meno gossip e tradimenti (su Chi questa settimana la pace in famiglia con l’ex Rodriguez) e meno foto da tronista”.