Una nuova segnalazione gossip ha coinvolto stavolta Stefano De Martino. L’hanno infatti visto insieme all’ex fidanzata e subito le voci si sono diffuse ovunque. I paparazzi del settimanale Chi sono riusciti a sorprenderlo, mentre si stava godendo un momento meraviglioso a bordo della sua barca. Sfruttando le temperature quasi estive dei giorni scorsi, si è mostrato a petto nudo, pronto per i primi tuffi.

Stefano De Martino ha deciso di viversi questo momento molto rilassante in compagnia dei suoi amici, ma soprattutto dell’ex fidanzata. Le maggiori attenzioni sono state rivolte proprio verso di lei, che è stata ripetutamente fotografata. La sintonia tra i due è stata eloquente e immediatamente i fan hanno iniziato a fare dei sogni decisamente pindarici.

Leggi anche: “Eccoli insieme”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la grande sorpresa





Stefano De Martino e l’ex fidanzata insieme: le foto in barca

Come è stato possibile osservare dalle immagini pubblicate sulla rivista di gossip, Stefano De Martino si è concesso questo svago con l’ex fidanzata e i suoi amici. Ha bevuto del buon vino e si è divertito con la presenza di tanta musica a bordo dell’imbarcazione. Tra il conduttore e l’ex dolce metà segnalate risate e grande complicità, oltre ad abbracci molto amichevoli.

L’ex partner in questione è Gilda Ambrosio, ma stando agli ultimi rumor tra lei e Stefano ci sarebbe esclusivamente un rapporto di amicizia. Anche se c’è chi spera che possa rinascere qualcosa in più. Il settimanale Chi si è limitato a scrivere: “A Milano il conduttore in versione papà ritrova l’ex moglie Belen alla festa di compleanno del figlio Santiago e tra loro torna il sorriso. Poi Stefano vola a Napoli per fare da padrino al battesimo del nipotino”.

E poi Chi ha scritto: “E festeggia con una gita in barca (dove sfoggia il fisico statuario) con gli amici tra i quali un’altra sua ex rimasta legatissima a lui”. Classe 1992, Gilda Ambrosio è una fashion influencer originaria di Napoli. Con Giorgia Tordini ha fondato il marchio di moda The Attico. Su Instagram ha un seguito importantissimo, infatti ha ben 722mila follower.