Il colpo di scena su Belen Rodriguez e Stefano De Martino è servito. Infatti, i due sono stati scoperti ed è stato impossibile nascondersi. Hanno vissuto dei mesi davvero molto tesi, basti pensare all’intervista bomba dell’argentina a Domenica In da Mara Venier, dove aveva parlato dei ripetuti tradimenti ai suoi danni. E il loro rapporto si era praticamente azzerato.

Adesso Belen e Stefano De Martino hanno veramente voluto sorprendere tutti, facendosi vedere in un modo inaspettato. Quando i fan di entrambi hanno visto queste immagini, quasi non ci credevano. L’ex coppia ha letteralmente lasciato senza fiato migliaia e migliaia di persone, che ora sono sì scombussolati ma anche contenti di vedere delle scene del genere.

Belen e Stefano De Martino, ecco come li hanno visti

Il settimanale Gente è stato in grado di paparazzare Belen e Stefano De Martino, che comunque non hanno fatto nulla per mimetizzarsi ed evitare che queste foto potessero essere pubblicate. Non erano soli, infatti con loro c’era la persona più importante della loro vita. Avrebbero ormai abbassato le asce di guerra per concentrarsi su aspetti ancora più rilevanti.

Belen, come testimoniano le immagini di Gente, ha fatto il suo ingresso nell’abitazione di Stefano, situata a Milano, e sono poi usciti da lì dopo un’ora. Si sono mostrati l’uno al fianco dell’altra molto felici e col sorriso stampato sul viso. Hanno prelevato assieme il figlio Santiago da scuola e poi tutti e tre hanno ricomposto il bel quadretto familiare del passato.

Il settimanale ha commentato: “Belen e Stefano di nuovo insieme: è un amore che non finisce?“. Difficile dare una risposta, anche se sembrerebbe essere solamente un gesto distensivo da parte della sudamericana, che nei giorni scorsi ha definitivamente fatto pace anche con l’altro ex, Antonino Spinalbese.