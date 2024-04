Colpo di scena tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Infatti, grazie ad alcune foto diffuse in rete, si è scoperto qualcosa che nessuno poteva immaginare dato quello che era successo tra i due ex fidanzati. Ricorderete una sorta di guerra online scoppiata mesi fa, parliamo precisamente del periodo natalizio, quando si era vociferato anche di una possibile battaglia giudiziaria per la figlia.

E ora Belen e Antonino Spinalbese hanno deciso di fare un gesto inaspettato, che ha lasciato increduli i tantissimi follower che li seguono. Non sono stati direttamente loro a far capire tutto, ma chi li ha incontrati ha reso pubblica questa novità, seppur in maniera implicita. E ora il gossip sta volando di ora in ora, visto che le immagini sono alla portata di tutti.

Belen e Antonino Spinalbese, cosa è successo in questi giorni

Praticamente, come ricordato dal sito Fanpage, fu proprio Belen il 26 dicembre scorso a tuonare contro Antonino Spinalbese: “Nessuno sa la verità che è gravissima. Adesso ci pensano gli avvocati, così la prossima volta ci pensa due volte”. Poi ci sarebbero stati dei riavvicinamenti, come riferito da Il Mattino, con tanto di fiori regalati dall’ex concorrente del Grande Fratello alla sua ex fiamma, mamma della loro figlia Luna Marì.

Grazie alla Trattoria Concordia di Latina, si è scoperto che Belen e Antonino sono stati insieme nei giorni pasquali e quindi hanno anche pranzato nello stesso locale, insieme a Luna Marì. Le foto dei camerieri con entrambi hanno fatto comprendere che stessero nello stesso luogo. Poi c’è stata anche la dedica alla piccola da parte della showgirl argentina.

Queste le parole di Belen, rivolte a Luna Marì: “Tu sei la mia anima, e senza di te la mia anima va via lontano da me, teniamoci vicino al cuore. Ti amo piccola mia“. Dunque, sarebbe tornato il sereno tra lei e Antonino.