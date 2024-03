Incredibile nuova scoperta sulla vita privata di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, reduce dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino e dalla rottura con l’ex Elio Lorenzoni, avrebbe un nuovo fidanzato. Ma stavolta le cose sarebbero un po’ più complicate perché lei non potrebbe viverlo serenamente stando alle ultime indiscrezioni.

A parlare è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione parecchio interessante su Belen. Si è parlato apertamente di un nuovo fidanzato, che non sarebbe nemmeno lo stesso del quale si è discusso fino a poco tempo fa. Una voce bomba, che sta adesso facendo il giro della rete. Vediamo insieme cosa sta succedendo nella sfera intima della sudamericana.

Belen avrebbe un nuovo fidanzato: la clamorosa segnalazione

Finito l’idillio con Elio Lorenzoni, si era vociferato di un flirt con un giocatore di basket, Bruno Cerella. Ma quest’ultimo invece non starebbe assieme a Belen, secondo quest’ultima rivelazione fatta alla Marzano. Il nuovo fidanzato sarebbe un’altra persona che le avrebbe rubato il cuore, ma stavolta sarebbe costretta a frenare e a non uscire pubblicamente per una ragione specifica.

Non sono stati fatti nomi, ma è stato tirato in ballo anche il lavoro di Belen: “Belen da una decina di giorni frequenta un tipo nuovo, da cui non si stacca se non per qualche ora quando sta con i figli (Bruno Cerella non è più nel suo radar, l’ha salutato). Solo che deve tenere tutto nascosto e muoversi con discrezione. Ha una nuova manager che le vieta di fare troppo gossip, deve stare ‘buona’ altrimenti le saltano i contratti in Rai e non”.

Il famoso contratto in Rai sarebbe quello per Ballando con le stelle, visto che Milly Carlucci la starebbe corteggiando da tempo affinché possa diventare la nuova concorrente del programma.