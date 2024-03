Incredibile quanto sarebbe successo tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. Nei giorni scorsi si sarebbe verificato un episodio che certamente ha lasciato tutti basiti. E fatto arrabbiare moltissimo la showgirl argentina, che si sarebbe fatta sentire eccome davanti alla presenza dell’ex re dei paparazzi. Lui tra l’altro è, per chi non se lo ricordasse, anche un ex fidanzato della donna.

Belen e Fabrizio Corona, come riferito dal sito Leggo, hanno comunque cercato di non farsi mai la guerra e, nonostante la separazione, hanno provato negli anni ad andare d’accordo e a rimanere buoni amici. Ma stavolta lui sarebbe andato oltre il limite e la sudamericana ha protestato contro di lui all’interno di un ristorante. Tutti i particolari sono stati riferiti dal sito Dagospia, che ha spiegato anche la ragione dell’ira della conduttrice.

Belen e Fabrizio Corona, lite furibonda al ristorante: cosa è successo

In particolare, stando al racconto di Dagospia, Belen ha deciso di concedersi un momento di relax con la madre Veronica Cozzani. Erano a pranzo in un ristorante, situato nella città di Milano, quando Fabrizio Corona sarebbe arrivato improvvisamente. Lei non era a conoscenza di questo gesto dell’uomo e si è infuriata, anche perché erano presenti diversi paparazzi. E ciò che gli ha detto è stato duro.

Fuori dall’albergo di lusso c’erano quindi dei fotografi, pronti a paparazzare l’argentina. E la reazione furibonda di Belen nei confronti di Corona è stata proprio causata da questo. Si sarebbero udite delle urla e una frase molto chiara: “Mi fai saltare i contratti“. E si è subito ipotizzato quale possa essere uno dei contratti che rischierebbe di non firmare, se lui continuasse ad essere invadente.

Belen potrebbe diventare una concorrente di Ballando con le stelle, infatti sarebbe in trattativa con Milly Carlucci. Ma ancora non si sa quante possibilità ci siano di vederla in pista.