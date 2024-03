Tenetevi forte, è arrivata la notizia bomba: Belen Rodriguez tornerà presto in televisione. La show girl argentina si prepara a ritorno in grande stile. Pronto un ruolo di primo piano per lei che ha avuto esperienza come conduttrice de Le Iene e in Tu si que vales (vedi foto sotto). Dopo l’addio a Mediaset, per lei ecco una cosa del tutto nuova rispetto al passato. Stavolta in Rai, nel programma più seguito della sera. Ma anche in questa veste saprà di sicuro farsi apprezzare dal pubblico, che attende trepidante. Prima un passo indietro.

Si è parlato molto in queste ultime settimane di Belen Rodriguez per le sue vicende sentimentali. Tutti erano curiosi di sapere se fosse davvero finita la relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Un amore sbocciato pochi mesi fa e forse già finito, anche se non esistono comunicazioni ufficiali.

Addio Mediaset, ecco dove vedremo Belen in televisione. Trasmissione top

All’improvviso è apparso poi Bruno Cerella, il famoso cestista argentino con cui Belen vanta una amicizia di vecchia data. Alcuni scatti recenti avevano fatto sospettare che l’amicizia fosse evoluta in qualcosa di altro. Ma è stato il cestista a smentire tutto. A un giornalista Cerella ha detto: “Le confermo che siamo grandi amici, ci fa molto piacere condividere del tempo insieme, ci facciamo grandi risate. Beviamo il mate insieme come tutti gli argentini, ci divertiamo a godere della reciproca compagnia. Solo questo, non avrei altro da aggiungere”. E ha aggiunto: “Quando siamo insieme, Belen riesce a farmi uscire dalla mia serietà in fondo, mi fa divertire e mi fa divertire tanto”.

In tanto per Belen è tempo di trasloco. È stata la stessa showgirl argentina attraverso Instagram a rivelare di aver acquistato una nuova casa. L’abitazione si trova non lontana da quella dove ancora vive con il figlio Thiago e la figlia più piccola Luana Marì avuti entrambi con Stefano De Martino. Siamo a Milano in zona Moscova. Nel nuovo appartamento Belen ha dato il via ai lavori. Per andarci ad abitare bisognerà aspettare ancora un po’. Per lei sicuramente un passo importante.

Notizia bomba su Belen, la soubrette argentina sarà nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle il prossimo autunno su Rai Uno. A volerla fortemente nel cast dei ballerini è stata Milly Carlucci. L’indiscrezione arriva da Dagospia, una fonte sempre molto informata. “Le porte di viale Mazzini potrebbero aprirsi per Belen Rodriguez – scrive Dagospia -. Sarà davvero una concorrente di Ballando Con Le Stelle? La trattativa è in corso, ma per chiuderla serve un mega cachet. Milly Carlucci l’aveva cercata già la scorsa edizione”. Se sarà così, prepariamoci a vederla esibire sicuramente in un tango.

Oltre a Belen Milly Carlucci avrebbe già arruolato la cantante Big Mama. Ma novità si annunciano anche per la giuria, dove potrebbe entrare un’altra argentina: Wanda Nara, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando e compagna del calciatore Mauro Icardi.