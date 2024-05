Sono passate due settimane dalla squalifica dell’attore Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi e nel corso della sesta puntata del reality show di Canale 5, la conduttrice Vladimir Luxuria è tornata sulla questione e ha mostrato per la prima volta le immagini dello scontro che ha causato la squalifica dell’attore palermitano dal reality show. La decisione è arrivata dopo le tantissime critiche arrivate da parte del pubblico.

I telespettatori avevano chiesto a gran voce la visione del filmato incriminato e durante l’ultima puntata sono stati accontentati. Immagini che finalmente il pubblico ha potuto vedere e commentare. Secondo alcuni utenti la presa di posizione è stata esagerata, mentre secondo altri anche Artur avrebbe dovuto avere almeno una punizione. Ma c’è da dire che la maggior parte dei telespettatori ha ritenuta corretta la squalifica dell’attore siciliano.

Isola dei Famosi 2024, pescano un pesce ma non si muove

Ovviamente il pubblico a casa è sempre attento a quello che accade a Cayo Cochinos e in queste ore è diventato virale un video che ha scatenato una marea di commenti e critiche. Nel filmato incriminato, si vede Daniele uscire dal mare con un pesce avvolto in una rete da pesca, ma il pesce non si muove, cosa molto strana, visto che era stato appena pescato. E così sono partire le critiche e le accuse alla produzione.

Secondo il pubblico, infatti, il pesce sarebbe stato regalato ai naufraghi e ovviamente era già morto. “Madò il pesce che non si muove, portato dalla gentile regia 🤣 quest’anno proprio zero sbatti”, si legge a corredo del video. E poi i commenti: “Non so se ridere o piangere, manco lo sbatti di pescareeeeeee”, “Pensavo che il GF fosse stato assurdo… Qui proprio …ridicoli!”.

“Cioè si vede lontano un kilometro che quel pesce è stecchito da mo’ e fanno passare Daniele come Sampei 🤣✈️🤣✈️”, “Ahahaha crepata. Il nuovo Sampei. Lui che non si schioda manco a pagarlo questi pensano sul serio che il pubblico è fesso per dargli a bere sta finzione e visto come è finito il GF mi sa che c’hanno ragione”, si legge tra i commenti del video.

Madò il pesce che non si muove, portato dalla gentile regia 🤣 quest'anno proprio zero sbatti 😅#isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/nXUdKfd257 — 🚬Alessio🚬 (@Ale__Smoke__) April 29, 2024

E ancora una marea di critiche: “E niente, anche il pesce è fake“, “Non sono un pescatore ma ho visto pescare amici e ti assicuro che il pesce si muove eccome, quello e fermo deceduto da mo’”, “Hai ragione, che figure di m. che stanno facendo”, “È morto stecchito”. “Miglior attore protagonista il pesce”, ironizza un altro utente del social X.