“È una razzista!”. Isola dei Famosi, la rivelazione choc della naufraga. A raccontare un episodio a dir poco gravissimo, è Khady. La giovane, a Vladimir Luxuria e durante le solite nomination, si sfoga un po’ dando le sue motivazione ed emerge un particolare che lascia lo studio di sasso. Sembra infatti che la ragazza abbia subito degli insulti a sfondo razzista e che una naufraga, donna, non si sia neanche resa conto di quello che stava accadendo.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo evitando di puntare troppo il dito senza ragione. Allora, Khady viene chiamata dalla padrona di casa al banco per le nomination. A questo punto la bellissima ragazza decide di nominare Rosanna. Quando la presentatrice chiede le motivazioni, la giovane racconta di aver ascoltato delle frasi poco carine su di lei e anche su Sonny. Insospettita da quel dico-non-dico di Khady, Vladimir chiede di più alla ragazza e cerca di indagare.





La padrona di casa allora le chiede se si tratta di episodi di razzismo e la ragazza risponde affermativamente, ma che preferiva non ripetere le frasi. Sembra poi che le stessa parole sarebbero state rivolte anche a Sonny (tra l’altro eliminatodi lì a poco). Vladimir allora ha capito, visto che i due ragazzi hanno una cosa in comune: il colore della pelle. Apriti cielo.

Luxuria a questo punto chiama alle nomination la stessa Rossana e alla donna viene chiesto se abbia mai etichettato qualche naufrago con epiteti razzisti. Ovviamente la donna risponde negativamente (che altro poteva dire in fondo?) e racconta di un episodio accaduto durante il viaggio da Milano Malpensa a New York.

Khady nomina Rosanna perché secondo lei le ha rivolto insulti razzisti mentre Rosanna nomina Khady perché ladra falsa e nullafacente

Siamo seduti #isola pic.twitter.com/m5989DYf2G — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) April 29, 2024

Rossana dice che all’arrivo nella Grande Mela, in aeroporto è stata aiutata da un ragazzo di colore: “Non ho detto altro, so che queste cose non si dicono, ho detto solo ‘nero’ perché era un ragazzo di colore”. Poi la donna decide di nominare proprio Khady accusandola di non fare mai niente e di non aiutare sull’Isola. Possibile che quest’ultima traduca questo “odio” in razzismo? O ci stiamo perdendo dei pezzi o magari delle frasi molto pesanti che non sono state mandate in onda?

