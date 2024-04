“Sei stato tu a rubare”. Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli mette alle strette un naufrago sul famoso furto di cibo. È successo durante l’ultima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria. La donna, in studio, ha mosso una serie di accuse-frecciatine al concorrente che è rimasto abbastanza di sasso quando ha sentito quelle parole nei suoi confronti. Ma andiamo con ordine. Nelle scorse settimane, quando Benigno stava per essere cacciato e i primi grossi litigi erano in atto, la produzione in Honduras ha lamentato un gesto choc che ha messo nei guai tutti i naufraghi.

>> “Ecco perché Francesco Benigno è stato allontanato”. Isola dei Famosi, Luxuria mostra finalmente il filmato choc

Sembra infatti, anche se le telecamere non l’hanno ripreso, che alcuni naufraghi (sembrerebbe uno in particolare) abbiano rubato del cibo agli operatori che lo avevano lasciato incustodito. Mossi dalla fame quindi, i naufraghi non ci hanno pensato due volte a spazzolarsi tutto quel ben di dio che poco dopo è stato invece denunciato come ‘rubato’. In tanti hanno subito mosso le accuse contro Pietro che, poco dopo, ha raccontato sì di averne usufruito ma di non essere stato lui l’autore.





“Sei stato tu a rubare”. Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli mette alle strette un naufrago

Dopodiché il pubblico ha mosso le stesse accuse ai danni di Joe Bastianich, anche questa volta senza prove ma solo con un dubbio sesto senso. Le cose sono poi andate avanti, ma per Sonia Bruganelli il responsabile è uno e uno soltanto: Peppe Di Napoli. L’uomo, che è tornato a casa per via di un grave problema all’anca, ieri sera era in studio tra la Bruganelli e Vladimir Luxuria. E visto che ancora se ne parla, l’opinionista ha voluto cercare di fare un po’ di chiarezze sulla faccenda del furto.

Per lei i sospetti ricadrebbero proprio sul pescivendolo campano. Sonia allora, senza troppe remore, decide di chiedere all’uomo se è stato lui a rubare il cibo oppure no. C’è da dire che insospettiscono i tempi: subito dopo la prima reazione della produzione l’uomo è tornato in Italia ed è per questo che Sonia chiede spiegazioni.

Il ladro ha fatto piangere Matilde, se malauguratamente uscisse fuori LA DOVRÀ PAGARE CARA #isola pic.twitter.com/GIdCaVOS4g — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) April 22, 2024

Questa sarà la puntata dei chiarimenti!

Parleremo del ritiro di Pietro, dell'abbandono di Peppe e faremo chiarezza sul caso Francesco Benigno di cui mostreremo il video che ha portato alla sua espulsione! #Isola pic.twitter.com/uX9xXTbT4v — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2024

A questo punto Peppe Di Napoli ci resta malissimo e chiede all’ex moglie di Bonolis se questa domanda l’avrebbe fatta anche a un non-napoletano. Sonia Bruganelli allora rimanda al mittente le accuse velate di razzismo e torna sull’argomento. Peppe di Napoli allora nega categoricamente: “Non sono stato io a rubare quel cibo”. Niente da fare, il mistero rimane.

Leggi anche: “C’è Juliana per te”. Isola dei Famosi, il gesto choc di Edoardo Stoppa: anche Luxuria in lacrime