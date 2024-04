Isola dei Famosi, finalmente mostrato il video choc di Francesco Benigno. Proprio così, dopo giorni e giorni di speculazioni sulle cause dell’eliminazione forzata del naufrago, Vladimir Luxuria decide di far vedere a tutti cosa è successo. Quello che è emerge è un filmato molto aggressivo e di base si capisce perché la produzione ha voluto allontanare l’uomo dall’isola in Honduras. Ma andiamo con ordine.

Sin da subito Benigno ha negato un suo comportamento violento confronto ad altri naufraghi. Ma ecco il video che lo mette nei guai. L’attore siculo dal primo giorno richiede di vedere e pubblicare questo famoso filmato, ora Vladimir Luxuria e la produzione decidono di accontentarlo, ma per lui finisce malissimo. Francesco Benigno, si vede nel video, discute animatamente con Artur. All’inizio i due se ne sono dette di santa ragione, ma si è trattato soltanto di parole.





Isola dei Famosi, finalmente mostrato il video choc di Benigno

Ed in un determinato momento però, a quel “vai vai” di Artur che scatta qualcosa nella testa di Francesco Benigno che reagisce malissimo. L’attore si è avvicinato minaccioso e si è messo sotto la sua faccia. A quel punto Artur gli ha messo la mano di fronte al volto senza toccarlo e allora da qui la cosa è degenerata. A questo punto Benigno da un colpo al braccio di Artur che di tutta risposta gli mette le mani al collo.

Interviene immediatamente Daniele a dividerli e Francesco prende questo famoso bastone in mano minacciando di romperlo in testa ad Artur. Vladimir Luxuria allora interviene in studio e dice: “Nulla, nessuna provocazione o litigio può giustificare che si arrivi a un tale livello di violenza verbale e di minaccia fisica come quella di avvicinare le mani al collo del proprio interlocutore o di impugnare un bastone”.

Ecco il video. E sì, #FrancescoBenigno ha meritato la squalifica. Non ci sono scuse né giustificazioni.



Tuttavia, rimane l'errore di averlo reso pubblico solo stasera e non subito dopo la scelta della produzione di cacciare #Benigno dall'#isoladeifamosi.



Oggi, invece, sa di… pic.twitter.com/7Z3py3KThI — Walter Giannò (@waltergianno) April 29, 2024

E ancora: “Per questo avevamo deciso di non mostrare queste immagini che non rappresentano il nostro programma”. Poi la presentatrice guarda in camera e si rivolge a Benigno: “Tu in questi giorni mi hai anche presa in giro sui social, invece io ti voglio dare una raccomandazione proprio da amica. Cerca di andare a fondo alle ragioni della tua aggressività. Farà bene a te e farà bene alla tua carriera. Auguri sinceri Francesco”.

