All’Isola dei Famosi Edoardo Stoppa ha dovuto prendere una decisione inevitabile, infatti la notizia è stata confermata nella giornata del 10 maggio come è possibile osservare sul sito ufficiale del reality. Un video inerente il naufrago è stato pubblicato nelle scorse ore e ha immortalato l’uomo, mentre compie un gesto fondamentale per provare a risolvere tutti i problemi.

Gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi sono apparsi preoccupati e anche sorpresi, c’è infatti chi non fosse a conoscenza di questo problema riguardante Edoardo Stoppa. Visto che non stava riuscendo a metterselo alle spalle, la produzione ha preso in mano la situazione ed è stata compiuta una scelta importante. E ora c’è comunque un po’ di ansia.

Isola dei Famosi, la brutta notizia su Edoardo Stoppa

L’Isola dei Famosi non ha fornito molti dettagli su Edoardo Stoppa, ma l’annuncio è ugualmente stato abbastanza chiaro. Infatti, abbiamo capito cosa non stesse andando a dovere per quanto concerne il concorrente e soprattutto che non si tratterebbe di nulla di particolarmente grave. Dato che è stato utilizzato un termine che in qualche maniera rasserena il pubblico.

Dalle immagini presenti sul sito dell’Isola, il video della durata di poco più di un minuto ha ripreso Stoppa mentre lasciava gli altri compagni di avventura per salire a bordo di un’imbarcazione. Questo l’annuncio: “Stoppa abbandona momentaneamente Playa Dos per accertamenti medici“. Non stava benissimo e quindi si è reso necessario l’intervento dei sanitari.

Ma guardando il profilo Instagram di Edoardo Stoppa, tutto sarebbe rientrato essendo apparso questo messaggio dallo staff: “Il nostro eroe non molla dimostrando sempre più spirito di adattamento”.