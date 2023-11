Grande Fratello 2023, è successo tutto in diretta tv. Nessun dubbio per i fan che hanno assistito alla scena: Mirko Brunetti ha compiuto un gesto molto preciso poi ampiamente commentato sul web tra gli spettatori del programma. Ovviamente, inutile tenerlo nascosto, quando si parla di Mirko il pensiero per molti è rivolto solo e unicamente a un aspetto: cosa potrà succedere adesso che Perla Vatiero, ex fidanzata, ha fatto il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia?

Il gesto di Mirko Brunetti in diretta tv. Il concorrente è sicuramente tra i più chiacchierati di sempre, soprattutto adesso che si ritrova a vivere, per sua grande sorpresa, con la sua ex fidanzata. E a casa Greta che osserva e che potrebbe nutrire non poco fastidio. La dolce metà ha modo di condividere nuovamente del tempo a stretto contatto con una persona che ha significato molto per lui: i fan attendono fuochi e fiamme.

Il gesto di Mirko Brunetti in diretta tv. C’è di mezzo l’ingresso dell’ex fidanzata Perla: “Inizio con il botto!”

Occhi puntati sul concorrente tutto, a caccia di fare emergere tutti i dettagli che in qualche misura potrebbero portare a dire che no, tra lui e Perla non è finito tutto completamente. Supposizioni è vero, ma in diretta tv è successo qualcosa. Il gesto di Mirko non è passato inosservato e infatti all’indomani dalla messa in onda non si fa che parlarne. D’altronde in Perla il sentimento sembra essere rimasto: “Io l’ho amato più di quanto lui abbia amato me. Perché io ho amato lui e basta mentre lui amava me e la mia famiglia, che gli da ha dato quel calore che gli mancava. Amo la persona che era, non ho mai smesso di amare quella persona”.

E nel corso della diretta tv proprio Mirko avrebbe consigliato a Perla di abbassare il vestito e di tirarlo giù. Perla dunque ha subito provveduto. Questo gesto da parte del gieffino ha diviso il web. C’è chi ha sostenuto che Mirko non aveva alcun diritto di essere così protettivo nei riguardi dell’ex, e c’è invece chi ha ritenuto comunque il gesto premuroso e affettuoso.

Non Mirko che fa cenno a Perla di coprirsi, iniziamo col botto #perletti #grandefratello pic.twitter.com/9AbcPMdaDL — Giusymc98 🤍🖤🏎 (@giusymc98) November 16, 2023

“Iniziamo con il botto!”, commenta qualche utente su X a corredo del video che mostra il momento. Immagini che sono state ampiamente diffuse sul web e che, probabilmente, saranno giunte anche sotto gli occhi dell’attuale fidanzata di Mirko, ovvero Greta. Come procederà la relazione adesso che Mirko si trova nuovamente a condividere casa con Perla? Ci sarà da aspettarsene di belle.