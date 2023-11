Non solo in diretta, al Grande Fratello spesso succedono cose clamorose durante “il dopo”. Per esempio nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 novembre Anita ha confidato agli altri inquilini che era convinta l’avessero espulsa dalla Casa. Nominata immune insieme a Beatrice Luzzi, nella notte la concorrente è sembrata ancora incredula: “Credevo mi avessero ammonita per tutti gli inciampi che ho fatto. Come minimo sono espulsa“, dice agli amici.

E non era l’unica a esserne convinta. Anche Ciro Petrone ha confessato che a suo avviso sarebbe stata eliminata: “Ho detto: ‘vuoi vedere un’espulsione?’ Per il fatto della… io quello ho pensato!”, riferendosi alla presunta bestemmia per cui molti nei giorni scorsi invocavano la squalifica. Ma è successo l’opposto: non solo non è stata cacciata, ma è anche risultata immune! Altra curiosità del dopo diretta riguarda Paolo Masella.

“Storia chiusa”: cosa è successo dopo la diretta Grande Fratello

Com’è noto, il macellaio romano ha dato vita insieme a Letizia Petris la prima storia d’amore di questa edizione del reality. Ma dopo qualche giorno la fotografa aveva già preso le distanze. Non solo, nelle ultime due puntate ci sono state anche le “incursioni” della sua ex, Nicole Conte.

E così, in un momento di confidenza, Paolo Masella ha deciso di condividere con Mirko Brunetti gli eventi precedenti all’ultima puntata: gli ha raccontato di aver concluso definitivamente la sua relazione con lei perché ha realizzato che, negli ultimi giorni, mancava la reciprocità nel desiderio di conoscersi e di avviare una storia.

#paoleti visto che tra letizia e paolo e finita sarebbe bello una bella amicizia perla paolo — Dino Palumbo (@DinoPalumbo2) November 17, 2023

“È sufficiente, ho chiuso”, ha detto all’amico che poco prima ha accolto la sua ex, Perla Vatiero, nella Casa. E poi, sicuro di aver sempre fatto del suo meglio perché la relazione andasse nella giusta direzione, ha aggiunto: “Non credo di aver commesso errori”. Mirko è rimasto molto sorpreso dalla decisione del coinquilino: “Non me lo aspettavo”, il suo commento per poi invitare Paolo a mettere se stesso e la propria felicità al primo posto. È davvero tutto finito con Letizia?