Nella serata del 16 novembre al Grande Fratello è entrata Perla Vatiero. Lei ha salutato tutti e poi ha avuto l’incontro con Mirko Brunetti, il suo ex fidanzato col quale si è lasciata dopo 5 anni di relazione in seguito alla partecipazione a Temptation Island. Lui si è poi legato a Greta Rossetti, con la quale ora sarebbe praticamente in crisi, e lei a Igor Zeetti ma la storia con quest’ultimo è durata molto poco. Ora si è scoperto che il gieffino avrebbe detto sottovoce qualcosa di inaspettato alla ragazza.

E al Grande Fratello si preannunciano tante dinamiche con Perla protagonista. Infatti, gli occhi saranno puntati sicuramente sul comportamento che terrà Mirko, ma non solo. Infatti, tre gieffini hanno già ammesso di essere interessati esteticamente alla concorrente. Ci riferiamo a Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi, che sarebbero determinati a fare di tutto per provare a conquistare il suo cuore.

Grande Fratello, cosa ha detto a Perla l’ex fidanzato Mirko: polemiche

Erano passati pochi minuti dall’ingresso al Grande Fratello di Perla, quando improvvisamente Mirko si è lasciato sfuggire qualcosa mentre erano seduti sul divano. Le ha sussurrato una frase che ha fatto subito scoppiare la polemica e che metterebbe in dubbio anche la credibilità del gieffino, secondo alcuni utenti. Lei ha tra l’altro acconsentito ad una sua richiesta, il che ha fatto storcere un po’ troppo il naso ai telespettatori.

Secondo la ricostruzione fatta da alcuni utenti sul web, nel video in cui ci sono anche Mirko e Perla seduti sul divano, si è potuto vedere lui dirle qualcosa. Le avrebbe detto di coprirsi maggiormente perché forse si stava vedendo un po’ tanto a causa del vestito indossato dall’ex Temptation Island. La ragazza si è subito coperta, ma non sono mancate le critiche degli utenti: “Iniziamo col botto”, “Da qui si capisce che la storia con Greta è un po’ una messinscena”.

Eppure c’è chi non è stato totalmente d’accordo con questa ipotesi, infatti sotto al filmato postato da un utente TikTok è apparso anche un altro commento: “Credo che le abbia detto di aggiustarsi il vestito, non di coprirsi”.