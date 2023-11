Nella serata del 16 novembre sono successe tante cose al Grande Fratello, ma certamente l’ingresso di Perla Vatiero è stato un momento significativo. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti è diventata una nuova concorrente e c’è grande curiosità per capire come procederà la convivenza forzata con lui. Intanto, però, sono già diversi i gieffini pronti a lanciarsi alla corte dell’ex Temptation Island, la cui bellezza ha già estasiato tre compagni di avventura.

Ma non sappiamo come la prenderebbe Mirko, se nei prossimi giorni al Grande Fratello c’è chi ci proverà spudoratamente con Perla davanti ai suoi occhi. E quindi abbiamo già tre concorrenti che hanno manifestato la volontà di provarci con la giovane. In particolare, uno di loro ha già ammesso che ci sarebbero stati degli sguardi complici, che potrebbero far immaginare la nascita di qualcosa. Ma ora vi diciamo nel dettaglio cosa è accaduto nelle scorse ore.

Leggi anche: “Purtroppo devo darvi una brutta notizia”. Grande Fratello, Alex Schwazer fa l’annuncio peggiore





Grande Fratello, Perla ha già tre corteggiatori: chi sono

L’arrivo al Grande Fratello di Perla rischia di sconvolgere brutalmente gli scenari nella casa. In primis, come riferito dal sito Biccy, è stato Massimiliano Varrese a ipotizzare che possa accadere qualcosa, anche se poi è come se avesse voluto fare dietrofront: “Lei mi ha guardato. No, io non dico nulla e non posso dire altro. Non fatemi parlare e non mettetemi nei casini, basta”. E poco dopo sono giunte parole molto chiare da un altro gieffino.

Pronto alla corte anche Giuseppe Garibaldi, che ha esclamato: “Lei è davvero molto bella. Mo la stresso, sì adesso vado. Mi picchia Mirko? Ma che c’entra, che me ne frega, è la ex, mica stanno più insieme. A lei ho già detto che se avrò dei comportamenti che la infastidiscono deve dirmelo. Per quanto riguarda Mirko invece non ci sono problemi, lui non ci sta insieme e ha un’altra ragazza. Dai, impari una cosa e ne sbagli altre, io non so più cosa fare e come farti capire tutto”.

Massimiliano non iniziamo con i film e le allucinazioni su Perla eh #GrandeFratello — Michelle 💫 (@decemvber16) November 17, 2023

Vittorio a Giuseppe 😬:

"Andiamo in due su Perla"

(a provarci) #grandefratello pic.twitter.com/r7wx2R4lFY — 💫 Avete ragione tutti 😬 (@unavitadaban) November 17, 2023

Infine, Vittorio ha concordato con Garibaldi e anche lui è parso interessato: “Io ti sostengo, facciamo la corte a Perla. Dai, andiamo noi due da lei adesso”. Ma Anita ha invitato Giuseppe ad andarci cauto perché Mirko è comunque stato un ex importante, avendo condiviso 5 anni con la ragazza, quindi potrebbero nascere dei problemi. Staremo a vedere se Perla punterà davvero qualcuno oppure se proverà a riappacificarsi con Brunetti.