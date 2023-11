Arrivata un’importante notizia al Grande Fratello su Alex Schwazer. Il concorrente ha saputo tutto grazie agli autori e successivamente ha voluto informare gli altri compagni di avventura, che hanno subito accennato ad una reazione. Purtroppo non stiamo parlando di una comunicazione positiva, ma che ha deluso anche i milioni di telespettatori che erano davanti alla televisione e lo stesso Alfonso Signorini, che ha sfiorato le lacrime in diretta.

Non è andata affatto bene per uno dei protagonisti del Grande Fratello, ma nonostante questo Alex Schwazer ha cercato di darsi forza e di spronare anche i coinquilini a non reagire malamente. Ci sarà comunque da parte sua una pausa di riflessione in queste ore per capire quali saranno i prossimi passi da compiere e in particolare se ci siano ancora le condizioni di restare a giocare nel reality show di Canale 5.

Grande Fratello, l’annuncio choc di Alex Schwazer commuove tutti

E c’è stato quindi un vero choc nella casa del Grande Fratello, ascoltando in diretta le parole di Alex Sxhwazer. Quest’ultimo aveva ricevuto una lettera attesissima, infatti era da due anni che aspettava una sentenza che alla fine è arrivata. Riguardava la sua vita sportiva e la squalifica comminata per doping, nonostante lui si sia sempre battuto smentendo categoricamente di aver assunto delle sostanze proibite.

Il marciatore non potrà rispondere presente alle Olimpiadi 2024, che si svolgeranno a Parigi, perché l’Agenzia Mondiale Antidoping ha respinto la sua richiesta di ridurre la pena: “La decisione è stata annunciata dopo due anni. Io sono molto dispiaciuto perché ritengo che la decisione sia profondamente sbagliata. Perché non è una decisione presa in maniera neutra. Credo di pagare il fatto di non aver mai accettato un verdetto e di avere lottato per anni per la mia innocenza. Di rimpianti non ne ho, vi chiedo di non fare drammi”.

Infine, Alex ha detto: “La vita è bella e andiamo avanti così“. Ma dovrà decidere nelle prossime ore se proseguire o meno il suo percorso al GF. Gli altri gieffini sono rimasti turbati dalla notizia, con Giampiero Mughini parso scioccato, mentre Letizia Petris, Grecia Colmenares, Fiordaliso e Rosy Chin avevano gli occhi lucidi.