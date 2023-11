Ecco perché Giampiero Mughini ha abbandonato il Grande Fratello 2023. È stato un fulmine a ciel sereno per tutti, ma non per Alfonso Signorini che era stato informato dalla produzione del programma. Proprio così, sembra che l’inquilino della casa più spiata d’Italia avesse già comunicato le sue intenzioni nei giorni scorsi. Così, appena c’è stata occasione, il conduttore racconta tutto e dice che Mughini ha manifestato la voglia di andarsene e che sono tutti d’accordo con lui. Signorini fa riferimento anche alla sua età e non insiste col giornalista e scrittore.

Ma perché Giampiero Mughini ha abbandonato il Grande Fratello. Alfonso Signorini dice all’uomo: “Sei stato molto discreto, non l’hai voluto comunicare a nessuno. Un po’ ce lo aspettavamo, non pensavamo che tu arrivassi così a lungo. Ed è una cosa che noi accettiamo, ci mancherebbe. Ti dico, neanche con tanto dispiacere, perché io credo che tu possa continuare qui in studio, anche con Cesara, a dire il tuo pensiero, che per me è importantissimo”.





Ecco perché Giampiero Mughini ha abbandonato il Grande Fratello

E ancora Alfonso: “Prima che tu vada via posso dirti una cosa? Grazie”. A questo punto si capisce il perché Giampiero Mughini ha abbandonato il Grande Fratello 2023. È lui stesso a riferirlo ai colleghi: “Premesso che le mie sono inezie rispetto a quello che è successo ad Alex. Sono qui a fare un discorso che per me è rigato di lacrime per dirvi che tra pochi minuti lascerò questa Casa, dove voi avete tollerato che io non cucinassi neanche un uovo sodo”.

Dice poi Mughini: “Questo è dovuto per vigliaccheria, dopo un mese in cui non ho avuto i miei cinque quotidiani e la mia biblioteca. Al 75% conta una cosa di cui mi dovete perdonare: c’è un libro che devo consegnare entro dicembre. A questo libro non posso rinunciare. Questo mio libro è giunto allottavo mese, io vi chiedo scusa. Per me è dolorosissimo. Ognuno di voi è atteso a casa mia per pranzo”.

Non di certo una novità per Mughini che sapeva bene che ad un tratto sarebbe dovuto tornare a casa per lavorare al libro. Forse l’opinionista sportivo ha creduto di essere eliminato prima di questa data e invece no. Alla fine Giampiero Mughini ha retto, nonostante qualche scivolone epico (tra tutti quello con Angelica). E ora invece che aveva conquistato tutti, dentro e fuori la casa, decide di andarsene. Che peccato.

