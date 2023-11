Rosy Chin al veleno contro Letizia Petris: “Altro che santa”. Ma cosa è successo? Come qualcuno ricorderà, nei giorni scorsi ha voluto esporsi mediatamente Nicole Conte, la ex della Petris. La ragazza ha raccontato in vari episodi di essere stata presa a schiaffi e sopratutto manipolata. Finora è stato un “uno contro uno”, due parole a confronto. Adesso però, al Grande Fratello 2023, è arrivata anche la cuoca Rosy Chin a prendere una chiara posizione. Il motivo è semplice, Nicole Conte non è solo la ex di Letizia, ma anche una cara amica di Rosy.

A raccontare è la cuoca: “Io non sapevo nulla, ma Nicole è mia amica, è una persona buona e straordinaria. Si è liberata di pesi che si porta da troppo tempo. E non posso dire la mia su questa cosa. Io attraverso il mio percorso qui dentro con Letizia, sono arrivata a pensarla come Nicole. E la mia amica non è una che racconta bugie. E poi adesso la dico tutta, a me le Madri Teresa di Calcutta non mi piacciono”.





Rosy Chin al veleno contro Letizia Petris: “Altro che santa”

Poi, durante la diretta, Rosy Chin ha ribadito il suo pensiero su Letizia Petris e ci è andata giù pesante: “Lei non si può aspettare che la sua ex non replichi. Io conosco Nicole da tanto tempo e non mi aveva mai parlato di Letizia. Io non volevo essere condizionata dal loro rapporto e da cosa era successo prima. Lei è buona, una che si dona, una ragazza generosa e sincera”.

E ancora la Chin: “Insieme abbiamo fatto pure un capodanno in Tailandia. Se avessi saputo del loro rapporto non mi andavo a mettere nel letto con Letizia Petris. Io ho fatto da mamma, da sorella e da amica a Letizia. Poi ad un certo punto non sono più riuscita ad assecondare i capricci e i vizi di questa ragazza. L’opinione sulla storia tra Letizia e Nicole?”

Poi dice Rosy: “Ha avuto totalmente ragione nell’esporre i suoi pensieri Nicole. Secondo me Letizia faceva le sviolinate sperando che Nicole non parlasse. Nicole si sarà sentita in dovere di replicare per esporre il suo malessere”. Insomma, per Rosy Chin, Letizia Petris è tutt’altro che una santa e tutte le belle parole verso la sua ex, sono servite solo a lisciarsela per non farla parlare. Ma è davvero così?

