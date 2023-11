Puntata piena di tensione quella del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 16 novembre. Tanti gli argomenti trattati e ancora di più i fatti capitati. Dall’addio di Giampiero Mughini alle lacrime di Alex Schwazer che ha scoperto di non poter partecipare alle olimpiadi di Parigi 2024, dalla Wada infatti non è arrivato alcuno sconto. Amaro il commento del marciatore: “Dopo due anni è arrivata la comunicazione. Non è stata favorevole”.

“Sono dispiaciuto, questa decisione è sbagliata perché non è una decisione presa in maniera neutra. Credo di pagare il fatto di non aver mai accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per anni per la mia innocenza. Sono qui da 10 settimane con voi, ho sempre dato il massimo. Mia moglie e i bimbi sono sempre presenti nel pensiero”.





Grande Fratello, Massimiliano Varrese: nuovo scontro con Garibaldi

E ancora: “Di rimpianti non ne ho. Nei prossimi giorni valuterò i prossimi passi da fare sia per la squalifica sia per la mia permanenza qui nella casa. Vi chiedo di non fare drammi perché siamo fortunati. La vita è bella, andiamo avanti così. Speriamo che anche stasera il tugurio rimarrà chiuso”. Se Alex ha trovato conforto tra gli altri concorrenti, così non è stato per Varrese.

Che a tutti i concorrenti sembra fare la guerra. Racconta Novella 2000 come ieri notte sia scoppiata una lite furiosa tra lui, Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella. Sono volate anche parole grosse e il concorrente calabrese lo ha chiamato “traggeratore” (chi rigira sempre la frittata, ha precisato Garibaldi in confessionale). E Massimiliano non è stato zitto.

Alzandosi dalla sedia è andato verso di lui e lo ha attaccato a sua volta affermando: “Vergognati. Sei falso come un soldo bucato. Sei falsissimo. Stammi lontano te e quegli altri quattro come te. Alla prima occasione vi siete ribaltati come delle serpi. Tutti quanti!”. Ma non solo Garibaldi ha attaccato Varrese, anche Paolo Masella (in confessionale) gli ha dato dell’infame, del ridicolo e del pagliaccio. E quando Varrese ha visto il video mandato in onda, ha perso la testa. L’aria è sempre più pesante