Grande Fratello, Fiordaliso ‘sbrocca’ a Vittorio. La convivenza di tante persone all’interno di una Casa, grande ma non immensa, può rivelarsi problematica. Al di là delle liti e delle discussioni dovute a differenze caratteriali ci sono anche situazioni contingenti che spingono a creare una certa tensione. Il fatto, ad esempio, di avere un solo bagno e di dover condividere la cucina. Oppure il problema legato a dormire nella stessa stanza.

Nella notte si è verificato un episodio che ha visto protagonisti Fiordaliso, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi. E no, non si tratta di momenti hot come ad esempio la scena in cui Beatrice Luzzi si è appartata con Giuseppe Garibaldi o quando ha rimboccato le coperte a Massimiliano Varrese cantandogli una ninna nanna. Niente di tutto questo. È capitato che Fiordaliso avesse difficoltà respiratorie nella notte e ha iniziato a russare.

Vittorio sveglia Fiordaliso, la reazione della gieffina è da incubo

Quando gli altri concorrenti si sono accorti che Fiordaliso stava russando Grecia ha chiesto a Vittorio, che era quello più vicino, di muoverle un piede per farla smettere. Vittorio ha eseguito ma Fiordaliso si è svegliata di soprassalto e non è più riuscita a prendere sonno. La mattina dopo Vittorio è andato da Fiordaliso per chiederle scusa, ma la cantante non ha voluto sentire ragioni. Anzi.

Vittorio ha detto a Fiordaliso: “Mi dispiace“. Ma lei ha risposto nervosa: “No, ti dispiace una ceppa. Non si scrolla la gente mentre dorme. Abbi pazienza, Vittorio, non si scrolla la gente”. Il gieffino ha ribattuto: “Scrollare… ti ho mosso il piede”. A quel punto Fiordaliso ci è andata giù pesante: “Tu rifallo e fai una brutta fine. Ti faccio uno shampoo che te lo ricordi per tutta la vita. Non farlo mai più”.

Inutile incazzarsi con vittorio se ha russato; il russare è una cosa che certo non può evitare da solo ; invece di fare ste tragedie Fiordaliso si cerchi il modo per trovare una soluzione anche con i cerotti per esempio; manco lo faccio apposta #grandefratello — rino casciolo (@CascioloRino) November 16, 2023

E pensa che Fiordaliso e Vittorio sembravano avere un bel rapporto. Ma evidentemente la mossa della notte non è andata giù alla cantante che gliene ha dette quattro. Poco dopo la cantante ha aggiunto: “Se la Grecia ti dice di uccidermi mi uccidi? Allora un po’ di cervello nella vita lo vogliamo avere?”. “La prossima volta ho paura che mi uccidi tu” ha ribattuto il giovane. A nulla è valso l’intervento di Grecia: “Non stavi respirando bene, l’ho fatto per il tuo bene”. E la replica stizzita di Fiore: “Sono affari miei, non lo fare più“.

