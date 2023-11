Per giorni al Grande Fratello si è parlato di Angelica Baraldi e il freddo atteggiamento avuto con il fidanzato Riccardo. Era entrato nella Casa subito dopo Greta, la fidanzata di Mirko con cui Angelica aveva raggiunto un alto grado di complicità. “Gatta morta” erano state le parole usate per la concorrente del reality, che è stata però rassicurata dal compagno. Ha anche spiegato che non si sono baciati o sussurrati romanticherie perché sono fatti così e in questo modo allontanato i dubbi del pubblico sull’autenticità della loro relazione.

Sono passate diverse dirette da quel confronto a 4 al Grande Fratello ma Angelica sembra ancora molto vicina a Mirko. Lo hanno visto e capito anche gli altri inquilini della Casa, che dopo l’ultima scena non si sono risparmiati in battutine e allusioni. Ma andiamo con ordine. In serata, dopo balli e un aperitivo, il gesto di preparare una camomilla a Mirko ha dato il via alle danze. La scommessa su una partita a carte, ovviamente tra Angelica e Mirko, è stata decisiva.

Angelica e Mirko sempre più intimi al GF

Ha vinto lei e Ciro Petrone, provocatore per eccellenza nonché Cupido della Casa, ha trovato la giusta penalità: “Mirko deve fare un massaggio ad Angelica”. In un attimo il salone del GF si è trasformato: musica di sottofondo, creme e asciugamani. E Mirko ha iniziato il massaggio.

Non è sfuggito a pubblico e concorrenti che in quel momento il volto di Angelica si fosse improvvisamente arrossito. “Lei sta sognando, è cotta” ha commentato Ciro mentre Anita e Rosy hanno intonato una canzone romantica per creare l’atmosfera. Poi il siparietto è proseguito tra richieste varie da parte dei concorrenti, con Mirko un po’ in imbarazzo.

“Non posso andare troppo laterale ragazzi”, ha frenato mentre massaggiava la schiena nuda di Angelica. Certamente è in situazione complessa: se da un lato è evidente la complicità con la coinquilina, dall’altro fuori dalla casa lo aspetta Greta (che ovviamente da casa ha visto tutta la scena) di cui si è dichiarato innamorato. E dall’altro ancora sta per accogliere la ex Perla Vatiero, a cui in questi ultimi giorni ha pensato molto.