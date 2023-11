Mirko, Perla e Greta, il triangolo non convince il pubblico. Da qualche tempo nella Casa c’è una nuova dinamica che incuriosisce il pubblico del Grande Fratello. Fin dal suo ingresso Mirko Brunetti ha fatto parlare per la sua storia con Greta Rossetti. I due si sono conosciuti a Temptation Island dove lui si era presentato con l’allora fidanzata Perla Vatiero. Ad un certo punto Mirko ha deciso di lasciare Perla per mettersi con la tentatrice Greta.

Successivamente, tuttavia, Perla si è rifatta viva ed è scoppiato un caso quando i due sono stati avvistati ad una sfilata della Milano Fashion Week. Nel frattempo sono emerse delle difficoltà tra Greta e Mirko e alla fine è arrivata la rottura. Ora che Mirko è al Grande Fratello il triangolo si è fatto ancora più intricato. Quando Greta è entrata nella Casa per un confronto con il suo compagno, infatti, dopo un tira e molla i due hanno deciso di tornare insieme.

Il triangolo Mirko-Greta-Perla, cosa non torna per il pubblico

In molti hanno iniziato a dubitare della sincerità e autenticità dei tre protagonisti del triangolo amoroso. Già qualche giorno fa Deianira Marzano aveva sentenziato: “Come ho sempre sostenuto i tre sono d’accordo dalla fine di Temptation Island. E dopo tutto sto giro di follower e visibilità lui tornerà con la sua ex“. Dunque Mirko tornerà con Perla? Nessuno lo sa con certezza, ma molti spettatori hanno notato alcuni dettagli e si sono insospettiti.

Tanto per cominciare Greta, che è apparsa molto gelosa per il comportamento di Angelica Baraldi all’interno della Casa, quando ha saputo che presto entrerà Perla non ha mostrato alcuna reazione. Ma come? Ma Perla Vatiero non è stata la donna più importante per Mirko? E allora perché essere gelosa di Angelica e non di Perla? Qualcosa non torna.

Ma Greta perché e così gelosa di Mirko e Ángelica e di Perla minimamente sta cosa puzza io sento odore di complotto organizzato, ho questa percezione tra Mirko Perla e Greta beh sicuramente sono gli artefici di questo triangolo da TI #GrandeFratello pic.twitter.com/g78QGnLXZq — Angelica 🔥🔥🔥 (@angelmel95) November 16, 2023

Inizialmente c’era chi rispondeva al dubbio avanzando l’ipotesi che Greta non volesse dare soddisfazione a Perla. Ma adesso i sospetti tornano a farsi pesanti. Durante l’ultima puntata, infatti, c’è stato un confronto a distanza tra Perla e Mirko. La donna è apparsa molto gentile e disponibile arrivando a confidare: “Ad oggi tornassi indietro tanti comportamenti non li avrei fatti”. E quando Signorini ha chiesto quanto da uno a 100 l’uno tenesse all’altra le risposte sono state 100 per Perla e 1000 per Mirko che si è pure commosso: “Per Perla scalerei le montagne, purtroppo le relazioni finiscono ma non deve finire il rispetto e l’affetto per una persona con cui hai condiviso”.