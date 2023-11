Un vero e proprio colpo di scena sta per materializzarsi al Grande Fratello. Riguarda Mirko Brunetti e la sua vita privata, infatti nonostante il riavvicinamento a Greta Rossetti, con la quale c’è stato un bacio dopo una sorta di pausa di riflessione, sembra che le cose siano destinate a cambiare radicalmente. Lui avrebbe intenzione di mollarla definitivamente per fidanzarsi con un’altra. E il nome di quest’ultima ha fatto balzare tutti dalla sedia.

Stando alle ultime indiscrezioni sul Grande Fratello, Mirko Brunetti avrebbe ormai le idee chiare. Anzi, per qualcuno sarebbe già tutto stato organizzato in passato e quindi avrebbe pure mentito al pubblico. Sono accuse abbastanza dure, rilanciare da una delle maggiori esperte di gossip e televisione, la quale ha capito ormai come andrà a finire la questione. Con buona pace di coloro che speravano in altre dinamiche anche in casa.

Leggi anche: “No, non è possibile”. Grande Fratello, pubblico senza parole: la scoperta su Angelica





Grande Fratello, colpo di scena su Mirko Brunetti: “Lascia Greta e si mette con lei”

A sganciare la bomba è stata Deianira Marzano, che si è soffermata su uno dei protagonisti del Grande Fratello, anche se non ha nominato Mirko Brunetti in maniera diretta. Ma ha parlato appunto degli ex Temptation Island e ha ammesso di essere sicura che lui avrebbe già preso una decisione, anche perché avrebbe raggiunto un accordo con Greta e anche l’altra ragazza ancora prima di prendere parte al reality show.

Deianira ha scritto: “Come ho sempre sostenuto i tre sono d’accordo dalla fine di Temptation Island. E dopo tutto sto giro di follower e visibilità lui tornerà con la sua ex“. Quindi, Mirko non rimarrebbe più insieme a Greta e si fidanzerebbe ancora una volta con l’altra ex, Perla Vatiero. Sarà davvero così la conclusione della storia? Non resta che aspettare le prossime puntate in diretta per capire come si comporterà il gieffino.

Il pubblico resta in attesa quindi delle novità su Mirko. Non possiamo sapere se sarà confermato questo rumor, ma senza ombra di dubbio potrebbero esserci delle reazioni nelle prossime ore da parte di Greta e Perla.