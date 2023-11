Al Grande Fratello la situazione è più tesa che mai. Le liti sono all’ordine del giorno e ormai si può dire che la Casa sia spaccata in due. Alcuni sono arrivati addirittura ai ferri corti dopo 2 mesi di convivenza forzata. Come Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, che se ne sono dette di ogni. L’attrice ha accusato la coinquilina di intromettersi nei suoi affari, soprattutto nella sua relazione con Garibaldi fino a definirla “strega”. Ma anche Angelica Baraldi e Massimiliano Varrese hanno discusso.

Un rapporto, questo tra l’attore e la concorrente che la fidanzata di Mirko ha definito “gatta morta”, che sembra essere a serio rischio al GF. L’amicizia tanto decantata fino a oggi pare si sia sgretolata nel momento in cui lui ha accusato anche la coinquilina di poca riconoscenza e di aver “alzato un po’ troppo la cresta”. A suo avviso, infatti, non si sarebbe comportata bene nei suoi confronti.

Leggi anche: “Non è finita per niente, guardate”. Varrese e Beatrice, cosa è successo nella suite del Grande Fratello





GF, pubblico senza parole per la scoperta su Angelica e gli altri

Nella discussione avvenuta a tavola Varrese le ha detto anche di essere rimasto male perché lo avrebbe schernito. Un passaggio, questo, che ha mandato in tilt Angelica. Il motivo? Non conosce il significato del verbo “schernire”. E infatti poi ha domandato agli altri: “Che significa scherno?”. E qui si è aperta una scena che ha lasciato senza parole il pubblico.

“Scremo vorrebbe dire”, ha risposto Letizia Petris ma non troppo convinta. Paolo Masella invece ha tirato un po’ a indovinare: “È tipo una rivalità, un dispetto mi sa… Non lo so, è una parola complicata, non ce l’ho nel vocabolario”. Anita Olivieri, che di solito ha sempre la battuta pronta, è invece rimasta in silenzio.

Angelica: Che significa scherno?

Letizia: Scremo vorrebbe dire.

Angelica: Scherno. Max dice che io l'ho schernito.

Paolo: Non lo so è una parola complicata.😭#grandefratello pic.twitter.com/U6CuE7IOQD — Nina (@ninaestop) November 10, 2023

Insomma, 4 concorrenti non hanno idea di cosa significhi “schernire” che per la cronaca vuol dire “deridere” oppure “beffare” qualcuno. Apriti cielo sul web davanti a questo siparietto: “Porca miseria e si vantano delle lauree”, “Che ignoranza”, “Sono senza parole. Come si fa a non conoscere il significato della parola scherno”, scrivono i telespettatori dopo questa scoperta su Angelica e altri concorrenti del Grande Fratello.