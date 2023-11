Grande Fratello, Massimiliano Varrese è stato tra i grandi protagonisti dell’ultima diretta, quella di giovedì 9 novembre 2023. Se prima era un intoccabile nella Casa, da quando si è avvicinato a Beatrice Luzzi, che fino a poco fa era sua nemica, secondo diversi concorrenti i suoi comportamenti sarebbero solo dettati da strategie. L’attore avrebbe progettato questo avvicinamento per puntarsi addosso i riflettori e ingraziarsi il pubblico, come gli ha mostrato Signorini in puntata.

“Mi sono avvicinato a Beatrice, ci siamo avvicinati, perché è una cosa partita da entrambi ed è tutto reciproco. Il nostro è un avvicinamento bello, sincero e fisiologico“, ha negato lui. Eppure anche il suo amico Ciro Petrone ne aveva parlato proprio con lui: “Se lo fai succede un casino, fra’. Cade la casa. Il protagonista di questa cosa? Ragazze al centro c’è Max. Se lui arriva fino alla fine, la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice…Mamma mia succede un casino veramente”.

GF, Varrese e Beatrice: cosa è successo adesso nella suite

“Io non posso dirlo è una cosa pensata da lui. Non lo sto inventando è verissimo. Quando succederà direte ‘Massi che hai combinato?’. Non posso dire chi è l’altra persona coinvolta”, le parole dell’ex Temptation Isalnd. Ma anche gli utenti sono convinti che abbia un piano.

E in queste ultime ore un altro episodio ha fatto dubitare parte del pubblico del GF. Siamo in suite, dove Massimiliano Varrese prosegue nello stuzzicare Beatrice. “Comunque tu sei stuzzicatrice, Bea“. E lei: “Che cosa vi devo dire, ho perso tanto di quel tempo della mia vita…“.

M: "comunque sei stuzzicartice Bea"

B: "e che ve devo dì, ho perso tanto di quel tempo della mia vita"

M: "ma te sei una donna fedele?"

B: "EEE"



QUESTA CONVERSAZIONE SURREALE ⚰️⚰️#GrandeFratello #luzzers #matrixpic.twitter.com/ldSsJ2URla — anna.ww (@W06Anna) November 10, 2023

A un certo punto, sempre da Varrese, è scattata la domanda: “Tu sei una donna fedele?“, le ha chiesto facendo allusione al fatto che adesso sta ritornando a frequentare Giuseppe e lasciando intendere che forse lui vorrebbe fare un ulteriore passo con lei. “Oh“. E lui ha concluso con “Buono a sapersi“.