Come era prevedibile, nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 9 novembre, Alfonso Signorini ha dedicato spazio al flirt tra Letizia Petris e Paolo Masella. Ma dopo il bacio scattato nella Casa, lei ha già detto a chiare lettere di voler procedere con i piedi di piombo, mentre lui è già partito in quarta. Quindi il conduttore ha mostrato a Letizia un video nel quale Fiordaliso e Beatrice Luzzi commentavano il suo rapporto con Paolo. La cantante si chiedeva come facesse Letizia a resistere al fascino di Paolo: “Ma con due spalle così, come fa Letizia?”.

“È lesbica”, è stata la replica di Beatrice. Letizia non ne aveva idea fino a giovedì sera e tornati in diretta, ha avuto questa reazione: “È incommentabile. Sono molto contenta di essere libera completamente e di essere quello che mi pare. A me non me ne frega un bel niente”. Letizia Petris ha spiegato che nonostante abbia avuto una grande storia d’amore con una donna, tra l’altro già raccontata a coinquilini e pubblico del GF non intende accettare delle etichette.

GF, Letizia scopre cosa ha detto Beatrice

Signorini ha applaudito, poi ha dato la Beatrice Luzzi che dopo averla ascoltata con attenzione ha concluso: “Lo dicevo senza etichette. Fiordaliso diceva: “Come fa a resistere a Paolo?”. E io ho avuto questo secondo punto di vista, era una lettura diversa”. Ma se in diretta la cosa è finita qui, nel dopo puntata è proseguita.

Letizia ha infatti continuato il suo sfogo anche con Fiordaliso, che era presente quando Beatrice ha detto “lesbica”. Si è detta scocciata perché “tutta Italia ha visto sta cosa” e anche dispiaciuta che “sia venuta fuori così. Io ho amato due donne. Ho dovuto chiudere una relazione con questa ragazza per il rispetto con la mia famiglia. Mio padre aveva un serio problema con l’accettare questa cosa e mia madre mi aveva detto speriamo non venga fuori”.

Leti continua a parlare "dell'etichetta" di Bea verso di lei: "…sono scocciata perché tutta Italia ha visto sta cosa"

Mughini però le fa notare che anche lei davanti a tutta italia ha lasciato il suo ex(?) e lui vedendo annessi e connessi dalla tv

COLPITA FORTE#grandefratello pic.twitter.com/lgtLHzRt1m — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) November 10, 2023

"Ma mia madre che guarda una roba del genere?"

Oh finalmente abbiamo scoperto un tratto della personalità di letizia: Omofobia interiorizzata,perché offendersi per "lesbica" come se avesse detto vacca o peggio sinceramente è imbarazzante #grandefratello pic.twitter.com/iKh7PKkVUs — Shivan 🐹 (@Sheevan_) November 10, 2023

“Quando sono entrata qui e ho incontrato Rosy che era molto amica della mia ex, mi sono sentita pronta a parlarne e c’era anche Bea. Mio padre è venuto a mancare quando io stavo ancora con lei, lui non mi ha mai visto con un uomo e mi sento in colpa. Non tutte le persone possono capire, io l’ho amata quella donna lì”, ha conclusione.