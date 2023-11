Grande Fratello, nella nuova puntata di giovedì 9 novembre 2023 anche un’amara scoperta per Giuseppe Garibaldi. A inizio puntata, quando solitamente Alfonso Signorini mostra a concorrenti e pubblico quanto accaduto nei giorni antecedenti alla diretta, anche una clip che riguarda il bidello calabrese e Beatrice Luzzi. Niente di nuovo direte, visto che è dagli inizi che questa ‘coppia’ fa parlare di sé. Ma questa volta il riferimento è a un aereo passato sopra la Casa.

Proprio ieri, lo abbiamo raccontato qui sotto, Garibaldi e Beatrice hanno letto questo striscione: “B&G voi la vostra cura, noi con voi. Fan”. Felici, hanno ringraziato il pubblico e lei, con un po’ di imbarazzo in realtà, ha promesso che avrebbero fatto di tutto per non deluderlo. Ma come si è scoperto in diretta, però, le cose non stanno realmente così.

Leggi anche: “C’è una cosa per te e Giuseppe”. Grande Fratello, imbarazzo per Beatrice dopo la sorpresa





GF, amara scoperta di Garibaldi in diretta

Ha preso la parola Rebecca Staffelli, che è la voce del popolo social del GF, e riportato ai concorrenti una segnalazione arrivata sui canali del reality show: quella G dello striscione di supporto non sta per Garibaldi ma per Grecia Colmenares. Grosso stupore nella Casa dopo la rivelazione che in effetti cambia di parecchio le cose.

Sono rimasti tutti a bocca aperta, prima fra tutti l’attrice venezuelana delle soap che non si aspettava tutto questo amore nei suoi confronti. Lo stesso Giuseppe Garibaldi è rimasto allibito, ma ha subito messo le mani avanti: “Comunque Alfonso da parte mia non cambia niente”. Voleva dire che va avanti per la sua strada e quindi nel riavvicinamento a Beatrice, non gli importa di quello che pensa il pubblico.

Poco ci crede Signorini, che lo ha liquidato con un “Seee, ciao!”. Pare che siano stati gli stessi autori del messaggio aereo a segnalare l’errore, ma potrebbe essere anche uno scherzo del conduttore. Che poco prima, per dare fastidio a Garibaldi, gli ha detto che in realtà le urla e gli applausi per lui della scorsa puntata provenivano solo dalla sua famiglia seduta in prima fila.