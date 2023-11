Grande Fratello, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Chi si aspettava, per esempio, che tra Paolo e Letizia scattasse la passione? E chi avrebbe mai detto che dopo tutti quegli scontri Beatrice Luzzi si sarebbe avvicinata a Massimiliano Varrese e ri-avvicinata a Giuseppe Garibaldi nonostante tutto? Il reality show di Alfonso Signorini è solo a metà percorso, figurarsi cosa può succedere nei prossimi mesi. Ma a proposito di Beatrice e Garibaldi, nelle ultime ore c’è stata una novità.

Un gesto che ha molto imbarazzato i due inquilini della Casa che come detto dopo il gelo siderale delle scorse settimane sono tornati ad avere un dialogo e, addirittura, a scambiarsi confidenze e tenerezze. Lui, il bidello calabrese, spera di tornare ai vecchi tempi con l’attrice. Che dal canto suo però sembra non aver dimenticato le brutte parole sui figli e il suo dichiararsi a Samira Lui.

GF, il gesto per Beatrice e Garibaldi

Ma i fatti sono questi: si sono riavvicinati. I fan del Grande Fratello sono ovviamente impazziti e hanno deciso di sorprendere questa “coppia” con un aereo.“B&G voi la vostra cura (cuore, ndr) noi con voi”, il messaggio volato sopra la Casa di Cinecittà e rivolto appunto a Beatrice e Garibaldi.

Entrambi usciti subito in giardino per leggere lo striscione, hanno commentato a caldo. “Ehmmmm… sono un po’ in imbarazzo, ringrazio veramente tutti dal profondo del cuore, faremo del nostro meglio, per non deludere – ha detto l’attrice – Saremo più affettuosi possibile, educati e all’altezza del vostro affetto e stima ma non so cos’altro promettere perché qui è tutto molto, molto impegnativo, ecco, direi, è tutto molto impegnativo”.

Poi la domanda a Giuseppe: “‘Voi la vostra cura’ come lo vedi? Certo che sono delle frasi stupende è vero?”. “Bellissima frase, veramente bella”, la risposta. E subito dopo il passaggio dell’aereo ecco Giuseppe cercare di avvicinarsi ulteriormente a Beatrice. In piscina, seduti vicini, le avrebbe sussurrato qualcosa all’orecchio e avrebbe cercato di scambiare con lei tenere effusioni.