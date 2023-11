Grande Fratello, la prossima puntata giovedì 9 novembre 2023. È la 18esima di questa edizione e tra le ultime, almeno per ora, che andrà in onda nel giorno centrale della settimana. Questo perché a partire dal 16 novembre prossimo il palinsesto di Canale 5 cambierà per far spazio a Io Canto Generation di Gerry Scotti che inizialmente sarebbe dovuto andare in onda la domenica sera e poi è stato anticipato al giovedì. Dunque il reality di Alfonso Signorini sarà in diretta il lunedì e il mercoledì con solo un giorno di pausa.

Ma attenzione, la doppia programmazione del Grande Fratello durerà poco perché già dal 27 novembre il programma di Canale 5 andrà in onda una sola volta a settimana, di mercoledì, lasciando spazio al lunedì al ritorno di Zelig. Dopo le vacanze di Natale, infine, si tornerà al doppio appuntamento. Ma pensiamo al presente e dunque alla serata di giovedì.

GF, la notizia su Ciro Petrone

Ora, le sorprese non mancheranno ma come sempre tra i momenti più attesi c’è sicuramente il verdetto del televoto. Sono diversi i concorrenti a rischio questa settimana e stando al sondaggio online lanciato dal sito Il Sussidiario che chiama gli spettatori attivi nel web ad esprimere una preferenza alla domanda di “chi vuoi salvare?”, i risultati sono netti.

Bella notizia per Grecia Colmenares, brutta per Ciro Petrone: sono rispettivamente i papabili immune ed eliminato sulla base di questo sondaggio. L’attrice delle soap domina la classifica perché votata con il 24% delle preferenze. È seguita dal nip Vittorio Menozzi, secondo classificato votato col 19% delle preferenze. Terzo classificato al Grande Fratello è Giuseppe Garibaldi con il 18% delle preferenze del pubblico, quindi l’attore Massimiliano Varrese, che tra i 7 nominati è quotato al quarto posto con l’11% dei voti.

Quinto posto ex aequo per Giampiero Mughini e Letizia Petris, votati entrambi dal 9% dei votanti. Ultimo dunque Ciro Petrone, che si distacca di poco però: l’8% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio lo vogliono ancora dentro la Casa, dunque l’ex Temptation Island è il principale candidato tra i concorrenti finiti al televoto. Ma come sempre bisognerà aspettare la diretta per avere certezze.