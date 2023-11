Nella casa del Grande Fratello grande sorpresa in seguito alle affermazioni di Beatrice Luzzi, che si è soffermata su un problema che starebbe riguardando molti concorrenti. Infatti, ci sarebbe difficoltà ad andare in bagno e ad espellere appunto la cacca. Un argomento che a molti potrebbe apparire come disgustoso, ma l’attrice ha posto l’accento su una problematiche che effettivamente deve essere risolta al più presto.

Ma è stato il contorno in cui si è registrata questa conversazione ad aver stupito il pubblico del Grande Fratello. Beatrice Luzzi è intervenuta, proprio mentre Massimiliano Varrese e Letizia Petris erano intenti a bisticciarsi. Una lite improvvisa, che ha colto di sorpresa l’attore, il quale non si spiegava per quale ragione lei fosse realmente arrabbiata. Poi c’è stato l’intervento di Bea che ha decisamente rubato la scena.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi spiega perché ‘non riescono a fare la cacca’

Entrando nello specifico, prima vi parliamo del litigio avvenuto al Grande Fratello e dopo vi sveliamo cosa ha detto Beatrice Luzzi. Intanto, c’è da dire che Letizia ha affermato: “Ascolta, questa recita valla a fare con chi è capace di recitare con te. Io non sono proprio capace, mi dispiace, vorrei essere capace, ma io vivo di verità non di cazz***“. E Varrese, esterrefatto dalla situazione, ha aggiunto: “Ma sei seria di quello che dici?”. Poi è intervenuta l’attrice.

Beatrice ha esclamato, sorprendendo tutti: “Io ho capito una cosa raga. Il problema che abbiamo ad andare al bagno è dovuto da queste cinture che abbiamo tutto il giorno intorno alla pancia, questa è la verità, è questa la verità. Abbiamo tutti i giorni queste cose legate”. Altri l’hanno ascoltata, mentre Varrese è parso distratto e non sappiamo nemmeno se abbia capito tutto. Infatti, le sue ultime parole sono state rivolte sempre verso Letizia: “Veramente vuole far passare il fatto che…Ma veramente raga?”.

Vi prego lei mi ammazza ogni volta con queste uscite 😭

La reazione degli utenti è stata questa: “Vi prego, lei mi ammazza ogni volta con queste uscite. Mi fa pisc*** sotto”, “Ahhaa chiedono a Bea di illuminarli, lei se ne esce col motivo per cui non vanno in bagno. Per le cinte del microfono”, “Mi fa morire”, “Pure il guru stava per ridere”.