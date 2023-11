Pubblico senza parole di fronte alle immagini mandate in onda dal Grande Fratello, che hanno fatto riferimento a Paolo Masella. Il concorrente si è reso protagonista di un gesto, considerato disgustoso dalla maggior parte delle persone, che hanno lasciato diversi commenti sui social. Ovviamente lui non sa ancora niente di quanto è stato visto dai telespettatori e soprattutto delle critiche ricevute, ma la sua popolarità rischia seriamente di calare.

E pensare che nella casa del Grande Fratello è stato proprio Paolo Masella il più in vista delle ultime ore, dopo che si è finalmente baciato con Letizia Petris. Lui ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore e le ha regalato anche un bellissimo mazzo di fiori, quindi sarebbe nata ufficialmente una coppia. Ma ora il macellaio è finito nel vortice delle polemiche per un comportamento che non è affatto piaciuto a molti.

Grande Fratello, bufera su Paolo Masella: “Ma cosa fai? Che schifo”

L’episodio incriminato nella casa del Grande Fratello è avvenuto nella serata del 7 novembre, durante la preparazione della cena. Paolo Masella stava attendendo di mangiare insieme agli altri, infatti in quel frangente Rosy Chin stava cucinando della pasta. Il gieffino ha deciso allora di raccogliere uno spaghetto dalla pentola per capire se fosse cotto o meno, ma subito dopo è successo qualcosa che ha disturbato il pubblico.

A raccontare tutto ci ha pensato un utente su X, che ha anche postato il video: “Soffermatevi un attimo su Paolo. Prende un pezzo di pasta per assaggiarlo, gli cade, dopo vari tentativi per riprenderlo da terra ce la fa, lo sciacqua e se lo mangia. I germi nel frattempo stanno ballando la samba”. E anche altri internauti sono rimasti sbigottiti, infatti non si sarebbero mai aspettati questo atteggiamento da parte del concorrente.

Soffermatevi un attimo su Paolo.

Prende un pezzo di pasta per assaggiarlo, gli cade, dopo vari tentativi per riprenderlo da terra ce la fa, lo sciacqua e se lo mangia



I GERMI NEL FRATTEMPO STANNO BALLANDO LA SAMBA💃🏼#GrandeFratellopic.twitter.com/gZDjfBsDtI — anna🧃 (BeaLuzzi Stan) (@solarrapun_) November 7, 2023

C’è infatti chi ha anche detto a Paolo Masella: “Che schifo“, “L’uomo di Neandhertal in confronto è un lord”, “Il tutto anche con le mani zozze e ascelle nude”. Non un momento esaltante per colui che si è innamorato di Letizia.