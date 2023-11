Al Grande Fratello sta succedendo qualcosa di inaspettato tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Le telecamere del programma hanno indugiato su di loro nelle scorse ore e il popolo del web ha iniziato ad inondare i social di commenti. E in molti sono rimasti completamente delusi dall’atteggiamento mostrato dall’attrice, ma non sono mancate ovviamente anche critiche durissime nei confronti del giovane bidello 30enne.

C’è stata una novità importante al Grande Fratello e anche gli altri concorrenti hanno assistito alla scena con protagonisti Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. In particolare, sul social network X (ex Twitter) sono comparsi messaggi molto forti e negativi. Quasi nessuno sta apprezzando ciò che stanno facendo i due concorrenti. Non sappiamo cosa succederà nelle prossime ore, ma intanto vediamo cosa sta accadendo ora.

Leggi anche: “Finalmente il bacio”. Grande Fratello, che limone tra i due concorrenti: è nata la coppia





Grande Fratello, polemiche su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Proprio la pagina ufficiale del Grande Fratello ha mostrato il filmato dedicato a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Ricorderete che i due si erano allontanati bruscamente, a causa anche di litigi molto pesanti. Anche nel corso delle dirette con Alfonso Signorini la tensione era cresciuta notevolmente, ma ora qualcosa sembrerebbe essere cambiato. C’è stato un avvicinamento tra i due gieffini e la protesta del pubblico è scoppiata improvvisamente.

In tanti hanno accusato Garibaldi di essersi avvicinato a Beatrice solo per avere visibilità e restare nella casa. Ora c’è stato lo scambio di effusioni, con tanto di carezze, tra i due protagonisti del GF. E questo ha fatto imbestialire numerosi telespettatori: “Bea, Giuseppe teme di uscire e ti usa per rimanere. Fatti il percorso da sola”, “Nooo Bea, per favore lascialo perdere”, “Qualcuno glielo dica a Beatrice, lui è stupidino, ignorantello. Un opportunista”, “Roba da fiction scadente”.

Un nuovo riavvicinamento tra Beatrice e Giuseppe? ❤️‍🩹 #GrandeFratello pic.twitter.com/MmMqOpofAg — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2023

Spero di no.

Lui glie ne ha fatte e dette dietro troppe. Il classico pirla che non esita a sputtanare una donna per farsi bello con gli amici.

E mica e' cambiato… Solo ieri era con le 3 galline a raccontare (in modo del tutto travisato) quello che gli aveva detto Beatrice — Monica (@M_Ferrari327) November 7, 2023

Nooo Bea 😭😭 per favore lascialo perdere!! — Anastasia (@Anastas40657715) November 7, 2023

Un altro utente è stato drastico: “Spero non ci sia un riavvicinamento, lui gliene ha fatte e dette troppo. Il classico pirla che non esita a sputt*** una donna per farsi bello con gli amici. Mica è cambiato, solo ieri ha raccontato quello che gli aveva detto Beatrice”.