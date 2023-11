Il momento più atteso è finalmente arrivato e ha fatto impazzire tantissimi utenti. Al Grande Fratello è scattato il bacio tra i due concorrenti, quindi una nuova coppia sarebbe nata nella casa. Non parliamo di un semplice bacio, ma di un vero e proprio limone che ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso Alex Schwazer, il quale si trovava lì per caso e ha assistito all’intera scena dei coinquilini, che presumibilmente non si erano accorti della presenza del marciatore.

In tanti erano certi che al Grande Fratello si sarebbe formata questa coppia, alla luce degli ultimi sviluppi, e così è stato. Si sono messi in disparte ed ecco che il bacio tra i due concorrenti è nato spontaneamente. Lui aveva inizialmente detto alla ragazza: “Posso rubarti per cinque minuti? Una cosa piccina”. E lei aveva accettato, quindi il coinquilino ha iniziato a esprimere il suo pensiero e a farle un dono meraviglioso.

Grande Fratello, bacio tra i due concorrenti: è nata una coppia

Dunque, nella giornata del 7 novembre vissuta al Grande Fratello, prima del bacio tra questi due concorrenti, l’inquilino della casa ha esclamato: “Ho fatto una richiesta, oggi è un giorno speciale e vuoi che tua mamma sia felice e ti veda. Quindi, ho chiesto questo per te”. E le ha regalato un mazzo contenente i fiori amati da lei. E poi ancora: “Voglio che tu sia sempre felice perché mi rendi felice. Vorrei tanto essere la tua favola, mi fai impazzire“.

Il gesto amorevole è stato fatto da Paolo Masella, il quale ha poi baciato in maniera romantica e passionale Letizia Petris, la quale si è recentemente lasciata con l’ex fidanzato. Possiamo parlare di una nuova coppia, anche perché abbracci e carezze sono proseguite pure successivamente. Eppure c’è chi non ha gradito questo momento, infatti un utente ha messo emoticon per far capire di essere disgustato, mentre un altro ancora ha commentato: “Chissà se il fidanzato, ormai ex, di Letizia ha visto questo bacio horror in diretta”.

Certamente la prossima puntata in diretta di giovedì 9 novembre assumerà un’importanza ancora più significativa, visto che Alfonso Signorini manderà sicuramente in onda le immagini e chiederà qualcosa in più a Paolo e Letizia.