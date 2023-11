Grande Fratello 2023, dopo la puntata di ieri tensione alle stelle dentro la casa. Protagonista, ancora una volta, Massimiliano Varrese finito un po’ ai margini della diretta. Grande spazio nella puntata del 6 novembre è stato, infatti, dato ad Angelica che se da una parte ha riabbracciato il fidanzato (con le polemiche per il mancato bacio), dall’altra è stata al centro di uno scontro che l’ha vista contrapposta a Giampiero Mughini per via di una una battuta che non era piaciuta alla concorrente.

“Le parole sono neutre ma vengono caricate a seconda del peso che tu gli dai – aveva detto Mughini – La mia era una battutaccia. Se lei si è risentita, mi scuso. Sono stato accusato di non usare la lingua italiana in una precisa circostanza. Non mi sono mai sentito così offeso nella mia vita come stasera”. E il suo stato d’animo attuale”.





GF 2023, scontro tra Massimiliano Varrese e Rosy Chin

E ancora: “C’è ancora più indignazione perché capisci che alla mia età sentirmi dire di mancare rispetto a una ragazza giovane, mia amica, mia cara amica, io credo che non si possa sentire cosa più ignobile. Sono offeso e furibondo”. Chiusa la puntata di ieri a Massimiliano Varrese è servito poco per tornare protagonista. Stamattina se l’è presa un po’ con tutti.

Prima con Angelica, che ha invitato ad abbassare la cresta. Poi con Rosy Chin con il quale c’è stato uno scambio di battute: “Lei pensa di essere la regina della cucina”, ha detto scocciato. Dalla sua lachef ha sbottato: “E tu il re delle sentenze. Se vuoi cucini tu, dato che non ti vedo mai in cucina e ti vedo solo lamentarti”.

FATE ANDARE IN CUCINA BEA E TOGLIETE LA CHEF CINESE



Magari Rosy magari!#GrandeFratello pic.twitter.com/yuNagHsD1g — ѕ.🌹/ 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚝𝚊 𝚗𝚘𝚗 𝚎' 𝚞𝚗 𝚙𝚘𝚜𝚝𝚘🫀 (@__sonosara) November 7, 2023

E ancora: “L’importante è che non ti dimentichi chi ha cucinato per sessanta giorni”. Capitolo chiuso? No, perché poco dopo Varrese avrebbe detto di preferire il modo di cucinare di Beatrice al suo: “Mi infastidisce il fatto che quando sono stati fatti gli gnocchi Vittorio è stato sgridato perché rallentava il lavoro. Come se avesse fatto chissà che cosa”. Parole davanti alle quali Rosy ha alzato la voce: “Guarda che hai Buddha davanti a te e ti ribalto eh! Ma chi ti ha mai offeso? Per una passata di pomodoro in più? Cosa ti ho detto? Perché ti ho suggerito di placarti? Massimiliano stai scherzando o cosa?”. Dopo momenti di tensione il caso è fortunatamente rientrato.