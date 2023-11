La voce era nell’aria, l’ultima segnalazione su Alessandro Vicinanza e Ida Platano era arrivata poco più di una settimana fa: “Si sono lasciati. Lei nega, ma in paese tutti sanno”, la voce che rimbalzava ovunque. E quella voce era vera. Nella giornata di oggi, 7 novembre, è arrivato l’annuncio della fine dell’amore tra la coppia nata a Uomini e Donne. Che qualcosa non funzionasse a dovere era chiaro dai social. L’ultima foto insieme risale allo scorso agosto, in occasione del viaggio a New York per i 40 anni di lui.

Poi il silenzio, un vuoto fatto di tanti se e tanti ma che aveva insospettito da subito i fan del programma. Al loro amore, del resto, avevano creduto in pochi. Secondo la maggior parte del pubblico entrambi erano a caccia di pubblicità con Ida Platano che pendeva, ancora, dalle labbra di Riccardo Guarnieri. Una tesi che oggi sembra prendere forza.





Di certo nessuno si aspettava la seconda parte della storia. Sì perché insieme all’annuncio dell’addio è arrivata quella che Ida Platano sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. Il video di presentazione è stato pubblicato su Witty Tv e rimbalzato sul canale Instagram della trasmissione. Video che inizia così: “Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Faccio la parrucchiera e passo la gran parte del tempo nel mio salone”.

E continua, raccontando cosa è successo con Alessandro: “Sono nuovamente single. Dopo una storia durata 11 mesi, ho deciso di chiudere. Oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno. Sono molto romantica, una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa e diretta. Questo può dare fastidio ma non mi interessa. Voglio vivere un percorso diverso perché vorrei che fosse la volta giusta”.

Con Alessandro, insomma, troppe differenze di vedute. Dura la reazione dei social. “Ecco chi viene premiato al giorno d’oggi. Chi continua a perseverare, chi vi mente guardandovi negli occhi, chi si prende gioco della redazione e del pubblico. Da oggi per me valgono quanto Ida, zero!!! Dovranno recuperare credibilità, quella credibilità che ad oggi non esiste più”, scrive l’Investigatore social. E ancora: “Ma scusate fino a un mese fa non era innamorata perdutamente di quell’altro?”. Più tenero il commento di Riccardo Pugnaloni: “Mi immagino Riccardo scendere le scale come un Francesco e Teresanna qualsiasi io sto volando”.